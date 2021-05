Hai programmi per l’estate? Il Campus Estivo delle Madonie cerca educatori

Se non hai ancora programmi per l’estate e sei alla ricerca di una nuova esperienza lavorativa, il Campus Estivo delle Madonie – forse – è il posto giusto per te. Il campus, infatti, è alla ricerca di educatrici ed educatori per l’estate 2021 da inserire all’interno dei campi estivi residenziali di Petralia Sottana.

La figura sarà impegnata da giugno a ottobre. Sono richieste esperienze pregresse in campi e centri estivi. Per candidarsi al Campus Estivo delle Madonie è necessario inviare una mail allegando il proprio curriculum all’indirizzo info@campiestivimadonie.it.

Il campus ha base operativa al Parco Avventura Madonie di Petralia Sottana, nel bosco di Gorgonero, una vasta area di circa 10 ettari. I ragazzi – seguiti dagli educatori – svolgeranno differenti attività ogni giorno, prove avventurose, attività sportive outdoor, gare di logica e laboratori didattici. In alcune di queste attività verrà inserito l’inglese.

La creazione del gruppo, la condivisione e la socializzazione saranno le basi su cui fonderemo la nostra esperienza. Il problem solving sarà il metodo che invece verrà applicato a tutte le attività, per renderle interessanti e per dare a tutti l’opportunità di affrontare e risolvere sempre nuove sfide. I Campi Estivi sulle Madonie si rivolgono a bambini e ragazzi di età compresa tra 8-12 anni, 10-13 anni e 12-15 anni.

