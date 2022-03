Elezioni comunali 2022, Musumeci: «In Sicilia amministrative a metà maggio»

Il presidente Nello Musumeci ritiene che le elezioni amministrative in programma nel 2022 in Sicilia potrebbero tenersi entro metà maggio. Nell’Isola infatti non è il ministero dell’Interno a gestire le consultazioni elettorali locali, ma la stessa Regione previa deliberazione della giunta, con decreto dell’Assessore agli enti locali, Marco Zambuto.

«Penso – ha dichiarato Musumeci nel corso della conferenza stampa a Palazzo d’Orleans – di potere fissare le date delle elezioni amministrative entro le prime due-tre domeniche di maggio. In ogni caso, bisogna evitare che il ballottaggio possa andare oltre la metà di giugno».

La data esatta potrebbe dunque essere il 15 maggio (festa regionale) o il 22 maggio. Tuttavia, politici come Cateno De Luca e il commissario straordinario del Comune di Messina, Leonardo Santoro, hanno lasciato intendere che il primo turno potrebbe tenersi invece il 29 maggio. Ma quali saranno, oltre al capoluogo della provincia dello Stretto, i comuni al voto?

Il più importante è senza dubbio Palermo, vista come una “partita di riscaldamento” dove gli schieramenti politici regionali potranno testare la loro forza e le coalizioni in campo. Tra le altre 119 città chiamate a rinnovare i propri consigli comunali e a eleggere i nuovi sindaci, oltre a Messina, si segnalano Pozzallo, Erice, Avola e Paternò.

Elezioni comunali 2022 in Sicilia, i comuni del Messinese al voto

Messina è la provincia con più comuni, 37 in totale, in particolare della zona tirrenica (tra parentesi la popolazione censita nel 2021):

Acquedolci (5.474 abitanti);

Alcara Li Fusi (1.769 abitanti);

Capri Leone (4.318 abitanti);

Castelmola (1.053 abitanti);

Castroreale (2.240 abitanti);

Cesarò (2.182 abitanti);

Fiumedinisi (1.304 abitanti);

Francavilla di Sicilia (3.600 abitanti);

Furnari (3.817 abitanti);

Gallodoro (336 abitanti);

Itala (1.468 abitanti);

Letojanni (2.808 abitanti);

Librizzi (1.594 abitanti);

Lipari (12.444 abitanti);

Malfa (977 abitanti);

Merì (2.315 abitanti);

Messina (224.185 abitanti);

Montalbano Elicona (2.054 abitanti);

Motta d'Affermo (672 abitanti);

Nizza di Sicilia (3.549 abitanti);

Novara di Sicilia (1.171 abitanti);

Pagliara (1.117 abitanti);

Pettineo (1.224 abitanti);

Piraino (3.798 abitanti);

Reitano (705 abitanti);

Roccella Valdemone (565 abitanti);

San Pier Niceto (2.592 abitanti);

San Piero Patti (2.609 abitanti);

Sant'Alessio Siculo (1.519 abitanti);

Santa Marina Salina (855 abitanti);

Santa Teresa di Riva (9.345 abitanti);

Santo Stefano di Camastra (4.376 abitanti);

Saponara (3.681 abitanti);

Sinagra (2.494 abitanti);

Torrenova (4.463 abitanti);

Venetico (3.875 abitanti);

Villafranca Tirrena (8.139 abitanti).

