Come si dice in dialetto? Arriva il primo vocabolario dall’italiano al siciliano

Quante volte ci siamo fatti questa domanda, pensando magari alle conversazioni con i nonni o con le zie che tramandano oralmente il dialetto siciliano; adesso troveremo le risposte nel “Vocabolario italiano – siciliano. Il primo aiuto per rispondere alla domanda: come si dice in siciliano?”, in uscita il prossimo 25 novembre 2022 per Dario Flaccovio Editore e firmato da Gabriella Cassarà e Pietro Moceo.

«Il siciliano – si legge nella nota editoriale – è un idioma indoeuropeo e rappresenta la prima lingua letteraria italiana nell’ambito della Scuola siciliana del XIII secolo. A differenza di altri dialetti locali che sono stati quasi dimenticati, oggi il siciliano è ancora una lingua viva. Questo vocabolario italiano-siciliano, primo nel suo genere, vuole fornire un messo per l’arricchimento personale della lingua siciliana. Seguendo la traccia dell’attuale vocabolario italiano viene offerta per ogni termine non solo la traduzione nella forma più diffusa in Sicilia, ma anche le differenti varianti locali nonché un vastissimo campionario di esempi».

Sfogliando il vocabolario troverete così tantissimi tesori linguistici e anche brevi cenni di grammatica. «In un momento in cui va sempre più crescendo l’interesse per la cultura dialettale, particolarmente nella Scuola, – scrive Giovanni Ruffino nella prefazione – questo apprezzabile contributo di due appassionati “esploratori” del patrimonio linguistico regionale potrà imprimere nuovi stimoli e suggerire ulteriori percorsi di ricerca».

A questo link l’anteprima del vocabolario.

