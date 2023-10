Visite e mammografie gratuite: a Messina arriva l’Ottobre Rosa contro il tumore al seno

Visite e mammografie gratuite a piazza Duomo: a Messina arriva l’Ottobre Rosa 2023 dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ma anche di altre patologie. Sarà infatti possibile sottoporsi a diversi tipi di controlli da parte di personale medico specializzato. A presentare le iniziative, l’assessore alle politiche della Salute, Alessandra Calafiore: «L’obiettivo è quello di raggiungere un numero sempre più ampio di donne e sensibilizzarle sull’importanza vitale della diagnosi precoce».

Comune, ASP di Messina e associazioni di settore attive sul territorio unite per l’Ottobre Rosa 2023, il mese dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il tumore al seno. Diverse le iniziative in programma a partire da mercoledì 11 ottobre e per la ricorrenza della Giornata nazionale del tumore al seno metastatico che si svolgerà il 13 ottobre.

«L’obiettivo – ha sottolineato Calafiore – è quello di raggiungere un numero sempre più ampio di donne e sensibilizzarle sull’importanza vitale della diagnosi precoce dei tumori al seno e in merito ai corretti stili di vita da adottare e ai controlli diagnostici da effettuare, cercando così di allargare la platea guardando anche alle giovani generazioni. Come da tradizione anche quest’anno manifestiamo la nostra vicinanza attraverso il gesto simbolico di illuminare il 13 ottobre la facciata di palazzo Zanca di colore fucsia per sensibilizzare la cittadinanza e sostenere le autorità sanitarie e le associazioni che lavorano per la prevenzione, la ricerca e l’informazione su un tema così importante».

All’incontro di presentazione delle iniziative per l’Ottobre Rosa 2023 hanno preso parte, per l’ASP di Messina i medici Antonio Farsaci e Rosaria Cuffari; la presidente dell’Associazione Per Te Donna Angela Cutrone; e rappresentanti dell’Ordine dei Medici e dei Lions Messina.

Visite mediche e mammografie gratuite: il programma dell’Ottobre Rosa 2023 a Messina

L’Ottobre Rosa 2023 comincia mercoledì 11 ottobre, alle ore 16.00, con un incontro sulla tematica presso la Chiesa di Santa Maria Alemanna.

Venerdì 13 ottobre, invece, Palazzo Zanca si illuminerà di fucsia, gesto simbolico finalizzato a sensibilizzare la popolazione.

Per quel che riguarda le visite gratuite, sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023 sarà possibile sottoporsi a piazza Duomo a Mammografie a bordo dell’Unità Mobile Mammografica; visite senologiche; controlli della glicemia e della pressione arteriosa; visite oculistiche. A disposizione dei cittadini, l’ADMO, l’AVIS ed i medici volontari dei Lions, he offriranno visite oculistiche sul camper dell’Unione Italiana Ciechi, screening pressori, della glicemia e consigli sull’attuazione dei corretti stili di vita. Sarà anche un momento per ottenere maggiori informazioni sulla prevenzione direttamente da specialisti qualificati.

In programma visite mediche gratuite anche in provincia di Messina grazie all‘Unità Mobile Mammografica dell’ASP di Messina, che da martedì 17 a venerdì 20 ottobre sarà a Cesarò. Quest’anno, il tour ha già toccato le piazze dei comuni di Tusa, Sinagra, Salina, Lipari, Brolo e la Casa Circondariale di Messina.

Nel corso dell’incontro è stato proiettato lo spot della campagna “Una voce per tutte” visionabile sul canale Youtube promossa da Europa Donna Italia.

(218)