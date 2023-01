Vaccino anti-covid: in Sicilia via alla dose booster per per bambini da 5 a 11 anni

Prosegue la campagna per i vaccini anti-covid in Sicilia: la Regione comunica il via libera alla dose booster per i bambini dai 5 agli 11 anni compiuti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario. Tutte le informazioni su come prenotare.

Se ne parla meno in tv e sui giornali, ma proseguono in tutta Italia le vaccinazioni contro il covid-19. Anche in Sicilia, adesso, è possibile prenotare la dose vaccinale booster anti-covid per i bambini dai 5 agli 11 anni compiuti, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario. Il vaccino autorizzato è il Comirnaty Original/Omicron bivalente BA. 4/5. Per prenotare, come negli altri casi, è possibile utilizzare la piattaforma di Poste Italiane, raggiungibile a questo link.

Si ricorda, inoltre, che a partire da inizio gennaio 2023 l’hub della Fiera di Messina ha chiuso i battenti, così come l’Ufficio per l’Emergenza Covid-19. Stessa cosa dicasi per i centri, come il Palarescifina, in cui era possibile sottoporsi gratuitamente al tampone per la diagnosi del coronavirus. Per quel che riguarda i vaccini, è possibile sottoporvisi, in città, presso la sede di Vaccinazione Lip dell’ASP in via La Farina 84, all’angolo con via S. Cecilia, e in altri centri della provincia (qui l’elenco). È infatti l’Azienda Sanitaria Provinciale, adesso, a gestire le somministrazioni.

