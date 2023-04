Vaccini, nuovi orari per i centri ASP di Messina e provincia: tutte le info

Nuovi orari per l’ambulatorio vaccinale di Messina Centro in via La Farina, dedicato a vaccinazioni Covid, Hpv e Lea, e piccole variazioni anche per alcuni centri della provincia a partire da oggi, venerdì 21 aprile. A comunicarlo è l’ASP di Messina, che spiega cosa cambia e perché. Vediamo tutti i dettagli.

Nuovi orari centri vaccinali di Messina e provincia: cosa cambia

Di seguito, tutti i cambiamenti di orario dei centri vaccinali di Messina e provincia, a partire da oggi, venerdì 21 aprile.

ambulatorio vaccinale di Messina Centro in via La Farina lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00; martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 18:00; chiuso nella giornata di sabato

Sant’Agata di Militello : lavori al Centro Vaccinale, quindi le vaccinazioni saranno somministrate presso l’ospedale in via Medici: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

: lavori al Centro Vaccinale, quindi le vaccinazioni saranno somministrate presso l’ospedale in via Medici: Centro vaccinale di Giardini Naxos in via Ortogrande lunedì, martedì, mercoledì (solo il 2° ed il 4° mercoledì del mese) e giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00; per vaccini anti-Covid19 esclusivamente il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Centro vaccinale di Santa Teresa dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.



