Vaccini anti-Covid, a Messina hub chiusi a Pasqua e Pasquetta: nuovi orari dal 19 aprile

Novità importanti per gli hub per i vaccini anti-Covid a Messina. Mentre ci dirigiamo verso la fine della settimana santa, i centri vaccinali dello Stretto rimarranno chiusi nei giorni di domenica 17 aprile (Pasqua) e lunedì 18 aprile (Lunedì dell’Angelo). A partire da martedì 19, gli hub seguiranno una nuova scansione oraria.

«Le esigenze attuali della campagna vaccinale – ha detto il commissario per l’emergenza covid Alberto Firenze – sono cambiate, dunque ci impongono una revisione di turni e orari e una ridistribuzione del personale anche in un’ottica di risparmio e ottimizzazione delle risorse».

Vaccini anti-covid: i nuovi orari degli hub di Messina e provincia

Di seguito le differenze che sono state annunciate per gli hub della provincia di Messina:

Fiera di Messina : sarà aperta tutti i giorni esclusi domenica e festivi, dalle ore 9 alle ore 19;

: sarà aperta tutti i giorni esclusi domenica e festivi, dalle ore 9 alle ore 19; Sant’Agata : da martedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 14. Il centro vaccinale sarà trasferito in via Catania, n. 14;

: da martedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 14. Il centro vaccinale sarà trasferito in via Catania, n. 14; Capo d’Orlando : da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 9 alle ore 14. Il centro vaccinale sarà allocato nei locali ex Usca, contrada Bagnoli;

: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 9 alle ore 14. Il centro vaccinale sarà allocato nei locali ex Usca, contrada Bagnoli; Patti : da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle ore 19, il sabato dalle ore 9 alle ore 19. Il centro sarà in via Garibaldi, n. 47;

: da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle ore 19, il sabato dalle ore 9 alle ore 19. Il centro sarà in via Garibaldi, n. 47; Barcellona ospedale Cutroni Zodda : da lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19;

: da lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19; Centro commerciale di Tremestieri : da martedì a domenica, dalle ore 9 alle ore 19 (lunedì chiusura);

: da martedì a domenica, dalle ore 9 alle ore 19 (lunedì chiusura); Milazzo Parco Corolla : da lunedì a sabato, domenica e festivi chiusi, dalle ore 8 alle ore 20;

: da lunedì a sabato, domenica e festivi chiusi, dalle ore 8 alle ore 20; Mistretta ospedale : lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 14, mercoledì dalle ore 14 alle ore 19 (ma solo vaccini pediatrici);

: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 14, mercoledì dalle ore 14 alle ore 19 (ma solo vaccini pediatrici); Letojanni: dal lunedì al mercoledì dalle ore 9 alle ore 14, da giovedì a sabato dalle ore 9 alle ore 19.

I drive-in per i tamponi di Milazzo, ex Gasometro e Giostra saranno aperti a Pasqua e Pasquetta la mattina, dalle 08:00 alle 14:00, con ultimo ingresso alle 13:30.

Intanto, nei giorni scorsi, è iniziata la campagna per la quarta dose rivolta ai soggetti over 80, delle Rsa e per i più fragili over 60, senza bisogno di prenotazione in tutti i centri vaccinali. La quarta dose si può prenotare direttamente a casa inviando un’email all’indirizzo vaccini.domicilio@asp.messina.it.

