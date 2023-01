VaccinarSì, prosegue la campagna al Policlinico di Messina: tutte le info

Proseguono le somministrazioni al centro vaccinale del Policlinico “G. Martino” di Messina. Al terzo piano del padiglione “G”, presso l’unità di Igiene Ospedaliera proseguono le vaccinazioni anti-covid e tutte quelle previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Le vaccinazioni al Policlinico “G. Martino” di Messina sono destinate ai dipendenti, ai medici in formazione, agli studenti che per ragioni formative frequentano l’azienda ospedaliera universitaria, ma anche coloro che, in quanto pazienti/utenti, si rivolgono all’AOU per percorsi assistenziali specifici.

A spiegare il lavoro che si sta facendo è il prof. Raffaele Squeri, che guida l’unità di Igiene Ospedaliera : «Ogni giorno – chiarisce – continuiamo ad effettuare le vaccinazioni anti covid-19 (contro le varianti BA. 4, BA. 5) e per tutto il mese di febbraio sarà ancora possibile vaccinarsi contro l’influenza. Vi sono diverse tipologie di vaccini che consigliamo ai sanitari per assicurare una maggiore protezione per sé stessi e per i propri pazienti. Inoltre vi sono alcune categorie di pazienti fragili che presso il nostro centro possono essere vaccinati nel rispetto di procedere e percorsi diagnostico terapeutici ad hoc, definiti in base alla patologia di riferimento. Un servizio consolidato quello offerto dal centro vaccinale dell’AOU “G. Martino”; quest’ultimo per la sua natura, ha la particolarità di essere l’unico a livello provinciale, ad offrire le somministrazioni in ambiente protetto (Covid-19 e LEA). Infatti, la presenza in sede di multispecialità consente – laddove vi fosse una necessità – di poter contare subito sull’assistenza degli specialisti».

Il centro vaccinale dell’AOU “G. Martino” è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, festivi esclusi.

(4)