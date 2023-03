Professioni Sanitarie, l’Ordine di Messina premia le tre migliori tesi di laurea: ecco i vincitori

L’Ordine TDRM di Messina premia le tre migliori tesi di laurea dell’anno accademico 2021/2022 nell’ambito delle classi delle professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Messina. A portare a casa il premio, un contributo di 500 euro per acquistare attrezzature tecniche e informatiche: la dottoressa Anastasia Agnello, la dottoressa Paola Alibrandi e il dottor Antonino Salpietro. Scopriamo su cosa hanno incentrato le loro ricerche.

Si è svolta ieri, mercoledì 15 marzo, presso la sede dell’Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Messina di via Garibaldi. L’iniziativa è stata voluta dall’Ordine che include le 18 professioni delle classi sanitarie che rappresentano nove corsi di laurea istituiti all’interno dell’Ateneo messinese, ed stata organizzata grazie al supporto delle 18 Commissioni d’albo.

Le tre tesi di laurea premiate sono state selezionate tra i circa 20 laureati che hanno presentato la candidatura. In particolare, la dottoressa Anastasia Agnello ha vinto con una tesi su “L’importanza del gioco nel trattamento logopedico in età evolutiva”; la dottoressa Paola Alibrandi con un elaborato sulla “Valutazione della sieroconversione ai vaccini Anti-SarsCov2 nei pazienti con piastrinopenia immune”; il dottor Antonino Salpietro con una tesi su “Rifiuti ospedalieri e pandemia di Covid-19: gestione, valutazione del rischio lavorativo e impronta di carbonio”.

Soddisfatto il presidente dell’Ordine, Giuseppe Morabito: «Si tratta di un’iniziativa che replicheremo anche per i prossimi anni accademici – ha annunciato. Siamo estremamente soddisfatti della risposta degli studenti dell’Ateneo, anche perché tutte le tesi che si sono candidate al premio erano davvero pregevoli. Il nostro Ordineè sempre pronto a supportare il merito e l’impegno, per quest’edizione ai tre laureati è stato assegnato individualmente un buono da 500 euro per l’acquisto di materiale elettronico e informatico, dal prossimo anno avranno la possibilità di impiegare il contributo anche per la loro formazione».

Alla cerimonia di premiazione delle tre tesi di laurea hanno preso parte i componenti delle Commissioni d’albo che hanno valutato le tesi: Sandra Audino, presidente della CdA Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Filippo Noto, presidente della CdA Tecnico della prevenzione; Maria Grazia Fugazzotto, vicepresidente della CdA Logopedia e le coordinatrici dei corsi di laurea di Logopedia, Angela Alibrandi, Tecnico di laboratorio, Pasqualina Laganà e Chiara Costa, coordinatrice del corso di laurea di Tecnico della prevenzione.

