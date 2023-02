Malattie del rene: sabato 4 febbraio il seminario al Policlinico “G. Martino” di Messina

Un’importante e significativa occasione di formazione e confronto quella in programma domani, sabato 4 febbraio, al Policlinico “G. Martino” di Messina. Presso l’Aula Magna del padiglione B (al 1° piano) si terrà infatti il seminario di approfondimento dedicato alle malattie del rene. All’evento parteciperanno il Prof. Giuseppe Remuzzi e la Dott.ssa Marina Noris dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.

Il convegno sarà aperto da una relazione sulla pandemia Covid-19 da parte del Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. Considerato uno dei maggiori ricercatori a livello mondiale sia in campo sperimentale che clinico, il Prof. Remuzzi si soffermerà sulla correlazione tra Complemento e SARS CoV2: una riflessione a tre anni dall’esordio della pandemia tra passato, presente e futuro. La seconda parte del Convegno sarà dedicata alle alterazioni del Sistema del Complemento, uno dei sistemi di protezione del nostro organismo, che quando risultano difettosi, per motivi genetici o autoimmuni, possono scatenare malattie che interessano non solo il rene, ma tutto l’organismo.

Questa seconda parte vedrà la partecipazione oltre che del Prof. Giuseppe Remuzzi, anche della Dott.ssa Marina Noris, Responsabile del laboratorio di Immunologia e Genetica delle Malattie Rare del Centro di Ricerche Cliniche dello stesso Istituto, che dedicherà il suo intervento alla patogenesi della Sindrome Emolitico Uremica Atipica (SEUa). Un tema, quest’ultimo, che è anche al centro del progetto – coordinato dalla dott.ssa Noris – a cui l’istituto diretto dal Prof. Santoro dell’AOU G. Martino ha partecipato e che, nell’ambito dei bandi del Ministero della Salute per il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ha ottenuto un finanziamento complessivamente di circa 800mila euro.

