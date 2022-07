Messina, la Biblioteca “Penny Wirton” si differenzia sempre di più: il progetto

Si chiama “Dalle parole ai fatti – Custodiamo luoghi, memorie, suoni e tradizioni” ed è il progetto, ideato e realizzato dal Centro di Solidarietà F.A.R.O. di Messina, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD e dal Centro per il libro e la lettura, che ha coinvolto gli studenti del Liceo Basile di Messina chiamati a realizzare una stazione di raccolta differenziata da donare alla Biblioteca “Penny Wirton”.

«La struttura composta da quattro coloratissimi contenitori per vetro, carta, indifferenziata, plastica, – si legge nella nota – verrà posizionata fuori dalla biblioteca e, così come è stata progettata dai ragazzi, sarà ben visibile agli utenti e darà anche un tocco originale di arredo allo spazio culturale». Gli studenti sono anche stati premiati con un voucher valido per l’acquisto di libri e abbonamenti al cinema.

«Portare avanti questa iniziativa al Liceo Artistico “E. Basile” – ha detto Antonello Sidoti, responsabile del progetto – è stato molto importante perché crediamo che solo facendo rete si possa diffondere sempre più una cultura di sostenibilità e sensibilità ambientale. Grazie al lodevole impegno degli studenti e dei loro docenti a beneficiarne saranno tutti gli utenti della biblioteca che da adesso si “differenzia” ancora di più in questo quartiere.

Far diventare azione “normale” la raccolta differenziata è un’operazione articolata ma doverosa, solamente coinvolgendo attivamente le scuole del territorio possiamo raggiungere tale traguardo: diventare adulti consapevoli significa anche sviluppare appieno una coscienza ambientale».

La Biblioteca Penny Wirton di Messina

Inaugurata lo scorso ottobre, in via San Jachiddu a Messina, la biblioteca di quartiere “Penny Wirton” è intitolata al piccolo protagonista dell’omonimo romanzo di Silvio D’Arzo. Questo nome, Penny Wirton, indica universalmente la possibilità di un riscatto. Non a caso la biblioteca nasce nel “cuore” del quartiere Giostra con l’obiettivo di favorire la disseminazione e la fruizione dei servizi della biblioteca anche in luoghi del territorio periferici e bisognosi di attente politiche socio-culturali. Tra le sue finalità anche quella di essere un luogo per connettere sempre di più la periferia con le Istituzioni.

