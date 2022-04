Amministrative 2022 Messina, il candidato sindaco Franco De Domenico: «Ritroviamo l’identità»

Continua il tour elettorale, in vista delle prossime amministrative di giugno 2022, del candidato a sindaco di Messina per il PD, Franco De Domenico. Dopo aver visitato la zona sud De Domenico si sposta nei villaggi della costa opposta: Pace, Sant’Agata, Ganzirri e Torre Faro. Anche in questo secondo appuntamento, Franco De Domenico ha incontrato i cittadini; «Messina – ha detto il candidato – ha bisogno di ritrovare la sua identità, schiacciata tra un prestigioso passato, perso nella memoria e un presente che non trova la sua dimensione contemporanea, sia sul piano socio economico, che sulla vivibilità, tantomeno come incubatore di idee. La città è incolore e ormai solo un punto di passaggio. Eppure Messina è Città metropolitana – ha proseguito il candidato del centrosinistra che corre per la carica di Primo cittadino alle elezioni amministrative 2022 –, ma questo pare si sia dimenticato: il sindaco è anche sindaco dell’area metropolitana, ciò significa avere un ruolo di guida per le altre comunità».

Elezioni 2022, il tour di Franco De Domenico

Se nei quartieri di Messina sud, Franco De Domenico parla di visioni politiche, a Messina nord si parla di accoglienza e dialogo. «Messina – prosegue – ha una provincia importante, operosa e con 108 comuni con i quali non si può continuare a non fare squadra per lo sviluppo e la valorizzazione di un territorio, che ha risorse enormi. Sono, però, fiducioso perché la mia candidatura è unità, ma soprattutto è convinta tra tutte le forze politiche che compongono la coalizione che mi sostiene, le quali hanno compreso che era necessario mettere davanti solo gli interessi della città e non i personalismi. Il futuro sindaco dovrà lavorare a 360 gradi e dialogare con tutti. La politica non è fatta di guerre interne e di polemiche artefatte. Chi vince governa, secondo i principi democratici, ma chi sta all’opposizione ha un ruolo importante di stimolo, confronto, proposta e non deve essere mortificato. Ambiamo a una città moderna e dinamica.

Vorrei – conclude il candidato – che a Messina si torni a sentire aria di amicizia, senso di accoglienza. Lo dico da messinese autentico che in tutto quello che ha fatto nella sua vita ha messo sempre cuore e lavoro. Anche questa volta li ho già “schierati in campo” e, per questo, credo che la mia proposta politica potrà essere accolta fra tutti quei messinesi che amano la loro città». Nei giorni scorsi, pubblicato anche il simbolo con il quale Franco De Domenico si presenta alle amministrative di Messina.

