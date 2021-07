Sicilia. Enrico Letta: «Musumeci ha dimostrato inadeguatezza totale, serve una svolta»

Non le ha mandate a dire il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che in un intervista con i cronisti di Palermo ha espresso un giudizio estremamente negativo sul Governo regionale: «La Sicilia ha bisogno di una svolta, la gestione Musumeci ha dimostrato fino ad adesso e ulteriormente con la vicenda dell’emergenza Covid, una inadeguatezza totale».

La campagna elettorale per le elezioni regionali può dirsi ufficialmente iniziata e, mentre si formano gli schieramenti e si consolidano le candidature, i leader politici a tutti i livelli iniziano ad “affilare i coltelli”. Secco il giudizio del leader nazionale del PD sull’operato del Governo di centro-destra trainato dal presidente Nello Musumeci, che accusa di “inadeguatezza”, in particolare per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Di seguito, quanto dichiarato dal segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ieri a Palermo in occasione di una delle pre-Agorà democratiche organizzate dal PD: «La Sicilia ha bisogno di una svolta – ha affermato –, la gestione Musumeci ha dimostrato fino ad adesso e ulteriormente con la vicenda dell’emergenza Covid, una inadeguatezza totale. Il nostro giudizio è molto negativo. Ce la metteremo tutta per mettere in campo una proposta autorevole e forte, in questo senso vogliamo allargare la nostra coalizione. Le Agorà democratiche sono rivolte a tutti coloro che hanno voglia insieme a noi di costruire idee nuove per il futuro della Sicilia».

