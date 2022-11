Sicilia, Barbagallo nomina la nuova segreteria del Pd: chi ne fa parte

Il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, nomina la nuova segreteria del Pd Sicilia. Diverse le new entry, soprattutto giovani, tra cui anche i messinesi Antonella Russo e Giacomo D’Arrigo. Non è tardato il commento dell’area legata a Matteo Orfini, che si definisce «Alternativa al “Barbagallismo”». Vediamo, intanto, l’elenco completo della nuova segreteria.

Convocata per domani, mercoledì 23 novembre, la prossima riunione della rinnovata segreteria del partito democratico siciliano. A comunicarlo, con una nota, il segretario Anthony Barbagallo: «Il percorso di rigenerazione e rinnovamento del PD Sicilia – scrive – avviato dopo la direzione del 9 ottobre scorso, prosegue in vista dei molteplici impegni elettorali in programma nel 2023 e nell’ottica del rinnovamento, anche generazionale, della classe dirigente del Partito, dettata anche a livello nazionale».

La nuova segreteria del PD Sicilia: new entry e riconferme

Ecco dunque l’elenco delle new entry, con le rispettive aree di competenza:

Alfredo Rizzo (Coordinatore segreteria);

(Coordinatore segreteria); Giacomo D’Arrigo (Coordinamento dipartimenti e iniziativa politica);

(Coordinamento dipartimenti e iniziativa politica); Sergio Lima (Processo di partecipazione e autoriforme del partito);

(Processo di partecipazione e autoriforme del partito); Antonella Russo (Università e ricerca);

(Università e ricerca); Eleonora Sciortino (Energia);

(Energia); Leonardo Spera (Coesione territoriale e aree interne);

(Coesione territoriale e aree interne); Glenda Raiti (Lavoro);

(Lavoro); Cleo Li Calzi (PNRR);

(PNRR); Peppe Calabrese (Agricoltura e attività produttive);

(Agricoltura e attività produttive); Valerio Bordonaro (Affari europei e relazioni internazionali);

(Affari europei e relazioni internazionali); Jacopo Torrisi (Professioni e imprese).

Gli quattro provenienti dai dipartimenti. All’elenco si aggiungono i riconfermati Renzo Bufalino (vice segretario), Francesca Busardò, Fabio Venezia, Elisa Carbone, Daniele Vella, Marco Guerriero Giovanni Barbagallo e Giovanna Iacono. La segreteria si riunirà domani (mercoledì 23), presso la sede regionale del PD Sicilia , in via Bentivegna a Palermo.

Area Orfini: «Alternativi al “barbagallismo”»

Non è tardata, alla nomina della nuova segreteria, l’aspra critica della corrente che fa capo a Matteo Orfini: «Auguri alla nuova segreteria del Pd – scrive in una nota il coordinamento regionale dell’area Orfini. Sta succedendo esattamente quello che avevamo denunciato in direzione: dopo il fallimento alle regionali il segretario regionale non ritiene di celebrare alcun congresso allo scopo di rimanere aggrappato alla segreteria. Immaginiamo che in questo sarà stato confortato dalla nuova maggioranza che vede in Peppe Provenzano, Mirello Crisafulli e Antonello Cracolici i principali protagonisti. Ribadiamo, laddove necessario, di sentirci alternativi a questo processo ed anche orgogliosi di non stare in questo pastone».

(12)