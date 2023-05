Ponte sullo Stretto, Floridia (M5S): «Progetto vecchio, superato, con criticità mai risolte»

Prosegue il dibattito riguardante il Ponte sullo Stretto di Messina, che lunedì 8 e martedì 9 maggio approderà in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati. Intanto, sempre a Montecitorio, si è tenuta nella giornata di ieri la conferenza stampa del movimento contro “Invece del Ponte”. A partecipare, i messinesi Michele Ainis, costituzionalista, Guido Signorino, economista, Barbara Floridia, senatrice del M5S, Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce di Europa verde.

Nel mirino dei “no-ponte” diversi aspetti del progetto, dall’incertezza per quel che riguarda i costi, l’impatto ambientale e paesaggistico, l’assenza della valutazione ambientale VIA. Tutti temi, ha sottolineato Bonelli, che «saranno sottoposti al Commissario Europeo per la concorrenza in un prossimo incontro».

In particolare, sulla questione del paesaggio è intervenuto il costituzionalista Michele Ainis, che ha definito il Ponte «una cicatrice nera, a sfregiare lo specchio d’acqua dove un tempo navigava Ulisse», e ha ricordato come lo Stato italiano abbia «appena riscritto l’articolo 9 della Costituzione per rafforzare la tutela del paesaggio, e diventa il primo nemico del paesaggio». Presente anche l’economista Guido Signorino, il quale, intervenuto a seguire, ha affermato che il ponte è un’infrastruttura per la quale non esiste un progetto definitivo approvato, né un’indicazione credibile di costo, «comicamente passato in questi mesi da 7,2 a 8,5, a 12, a 14,6 miliardi e ora, opportunamente, ridisceso a 11 miliardi».

A contestare il provvedimento dell’esecutivo anche la senatrice Barbara Floridia: «Il Movimento 5 Stelle – ha affermato – c’è e ci sarà sempre contro l’arroganza di questo Governo che vuole imporre la realizzazione di un Ponte, sopra le teste dei cittadini messinesi. E lo fa prima con un decreto legge e poi con la questione di fiducia, escludendo del tutto il dibattito pubblico. Questo progetto è vecchio, superato e con più di duecento criticità mai risolte. Da qui la mia presenza alla conferenza del Comitato di cittadini “Invece del Ponte”, a sostegno di un dibattito che abbiamo il dovere di sollevare in ogni sede sia consentito».

