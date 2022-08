Messina, nasce Sicilia Vera Giovani: chi ne fa parte

A poco meno di un mese dalle elezioni nazionali e regionali del 25 settembre 2022, a Messina nasce Sicilia Vera Giovani, a sostegno di Cateno De Luca, impegnato nella campagna elettorale come candidato presidente alla Regione Siciliana. «Il movimento – si legge nella nota – trae origine come naturale espressione del blog “Orgoglio Siculo” che abbraccia giovani di diverse realtà territoriali in appoggio a Cateno De Luca. Da oltre trent’anni le città della Sicilia si spopolano di giovani che lasciano la propria terra per mancanza di un lavoro e per avere un futuro meno incerto e problematico. Da tutto questo scaturisce l’idea di base per la nascita a Messina di Sicilia Vera Giovani». L’obiettivo del gruppo è quello di «creare e – continua Sicilia Vera Giovani – risvegliare l’interesse per una politica nuova che risponda ai reali bisogni della gente. Una politica “a misura d’uomo”. La politica deve essere, in primo luogo, a servizio dei cittadini».

Secondo il nuovo movimento in Sicilia mancherebbe «spirito di servizio per snellire le pratiche burocratiche e rendere moderna ed efficiente la pubblica amministrazione. La nostra amata Sicilia – dicono da Sicilia Vera Giovani – ha tante potenzialità inespresse per quanto concerne il settore del turismo, dell’arte, della cultura e delle bellezze paesaggistiche. La Sicilia è da troppo tempo abbandonata, bisogna creare le infrastrutture necessarie per poter creare lavoro e sviluppo. Senza vie di comunicazione efficienti e, al passo con i tempi, la nostra Isola non potrà mai avere quel ruolo che gli spetta. A Messina veniamo per fortuna da due amministrazioni: Cateno De Luca e adesso Federico Basile, che hanno portato in città tanta voglia di far rinascere la speranza che qualcosa, di fatto, può cambiare, bisogna creare le premesse perché questo accada davvero».

A Messina nasce Sicilia Vera Giovani

Alla giornata di presentazione di Sicilia Vera Giovani di Messina presenti anche i Consiglieri comunali Francesco Cipolla e Alessandro De Leo: «Una prima iniziativa – hanno detto i Consiglieri – è quella di agevolare la costituzione di imprese giovanili, anche attraverso degli incentivi, sgravi fiscali, decontribuzione. Dare lavoro e creare economia è fondamentale per il benessere di tutti». Ecco l’organigramma di Sicilia Vera Giovani di Messina:

Filippo Villari

Emanuele Morabito

Rinella La Fauci

Luigi Chillè

(34)