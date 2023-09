Messina, il consigliere La Fauci: «Presidi di sicurezza nei pressi delle scuole»

Dopo diverse segnalazioni di genitori che lamentavano di condizioni complicate all’ingresso delle scuole, il consigliere comunale di Ora Sicilia, Giandomenico La Fauci ha presentato un’interrogazione al Sindaco di Messina, Federico Basile per chiedere presidi di sicurezza e apertura dei cancelli in anticipo.

«Ho presentato un’interrogazione al sindaco Federico Basile riguardante la viabilità e la sicurezza nei pressi degli edifici scolastici, con maggiore attenzione per le scuole dell’infanzia e primarie. Ho ricevuto – dice ancora La Fauci –, decine di segnalazioni di genitori che lamentano condizioni complicate nel momento dell’ingresso dei propri figli a scuola. Molte strutture, infatti, sono allocate in vie dove è presente una grande mole di traffico veicolare.

Strade che diventano veri e propri imbuti vista la scarsa presenza di zone di sosta libere e il continuo passaggio di automobili. Una condizione che persiste anche per l’orario di apertura dei plessi stessi. In molte strutture, infatti, i cancelli vengono aperti solo a ridosso dell’inizio delle lezioni lasciando alunni e genitori in attesa per strada. Questa decisione dei dirigenti scolastici non favorisce il deflusso nelle vie interessate dove, quindi, si sommano lavoratori, genitori e bambini in attesa di poter entrare nelle proprie aule. Le zone interessate, poi, non possono essere controllate in maniera permanente dalla Polizia Municipale visto l’ampio numero di agenti necessari per farlo.

Per questi motivi, ho chiesto al sindaco la convocazione di un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati. Credo – dice ancora il consigliere La Fauci – che, pur nel rispetto dell’autonomia decisionale, occorrerebbe pensare a un’apertura anticipata di almeno mezz’ora dei cancelli dei vari plessi scolastici. In questo modo, almeno, genitori e alunni potrebbero attendere l’orario di inizio lezione nei cortili di ingresso – ove presenti – o, comunque, all’interno della struttura e non nel bel mezzo della strada. Altro passaggio fondamentale resta quello della presenza di un presidio delle forze dell’ordine per gestire il grande traffico creatosi».

Secondo il consigliere La Fauci, si potrebbero invitare al tavolo le associazioni di volontariato per coinvolgerle nei presidi, per garantire sicurezza ai bambini e moderare il traffico.

