Classifica sindaci Sole 24 Ore 2023: Federico Basile non è nella top ten

Anche quest’anno, il Sole 24 Ore pubblica la classifica dei sindaci e dei presidenti di Regione più amati dagli italiani: si tratta del risultato del “Governance Pool 2023”, somministrato ai cittadini da Noto Sondaggi per conto della testata giornalistica tra le più autorevoli del Paese: ma a che posizione si trova il sindaco di Messina, Federico Basile?

Prima di rispondere alla curiosità, è importante sottolineare che lo studio, pubblicato il 10 luglio, prende in considerazione 87 comuni capoluogo di provincia, oltre alle Regioni. Le interviste, condotte tra maggio e giugno 2023, hanno coinvolto 1.000 persone per Regione e 600 per Comune.

Dai risultati del sondaggio, il più amato risulta essere il sindaco di Milano Giuseppe Sala del Partito Democratico, che guida il capoluogo lombardo per il secondo mandato consecutivo; Stefano Bonaccini (collega di partito di Sala) è il più amato tra i governatori: rimane infatti un punto di riferimento per l’Emilia Romagna.

Classifica sindaci 2023: a che posizione è Federico Basile?

Nella top 10 della classifica dei sindaci 2023, stilata dal Sole 24 Ore, troviamo tra gli altri: il sindaco di Bari, Antonio De Caro (PD), il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro (Coraggio Italia), il sindaco di Firenze, Dario Nardella (PD), al decimo posto il centrista Clemente Mastella, sindaco di Benevento dal 2016.

Arriviamo quindi al sindaco di Messina, Federico Basile, che ha appena festeggiato il suo primo anno di carica, che si posiziona al 74esimo posto, il suo predecessore Cateno De Luca ora al timone del Comune di Taormina, nel 2022 si era posizionato al 22esimo posto (perdendo 20 posizioni: nel 2020, infatti, De Luca era arrivato in seconda posizione tra i sindaci più amati). Per quanto riguarda, invece, la Regione: il governatore della Sicilia, Renato Schifani arriva undicesimo, con una risalita dell’8,9%.

Tra gli 87 sindaci delle città capoluogo, il primo siciliano è Maurizio Di Pietro (liste civiche) eletto ad Enna nel 2020, che si piazza al trentasettesimo posto.

