Melita aderisca a Fratelli d’Italia: nasce il gruppo consigliare alla IV Municipalità

«Un’adesione che ci inorgoglisce perchè spontaneamente nata dal desiderio di un giovane professionista messinese che ha scelto di impegnarsi per il proprio territorio e che con consapevolezza abbraccia il nostro progetto politico. Il dott. Francesco Melita, già consigliere della IV municipalità, entra così a far parte della famiglia di FdI», annuncia il coordinatore di Fratelli d’Italia della Città Metropolitana di Messina, Pasquale Curró.

«Ho deciso di aderire a Fratelli D’Italia, e oggi ho presentato formalmente la richiesta di costituzione del gruppo consiliare alla IV Municipalità», commenta Melita. «Ringrazio di cuore l’Onorevole Elvira Amata e il Coordinatore cittadino dott. Pasquale Currò per la calorosa accoglienza. L’augurio è che da oggi si possa portare avanti un progetto vincente che metta al primo posto il territorio e i suoi abitanti, lavorando tutti insieme per la creazione e il miglioramento di quei servizi basilari per la crescita della nostra città».

«Benvenuto a Francesco che ha già dimostrato ampiamente quanto condivida il concetto di politica come servizio al territorio. Un plauso per l’impegno già profuso sino ad oggi ed un sincero impegno da parte di tutti noi a fornirgli manforte nel portare avanti le battaglie e dare eco alle istanze che provengono dalla gente”, commenta il deputato regionale, capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS, On. Elvira Amata. «Le municipalità costituiscono la prima interfaccia delle persone con le istituzioni e per questo non esito a definire questa adesione una delle più significative per l’organigramma del nostro partito. Bene così e in bocca al lupo», conclude Currò.

