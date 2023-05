Gioveni sull’Amministrazione Basile: «Ripartire meglio le risorse»

Ancora sulla viabilità e sui disservizi: il consigliere comunale Libero Gioveni denuncia i ritardi sull’esecuzione delle ordinanze, dando la responsabilità al Comune di Messina. «La mancata riapertura del viale San Martino – scrive Gioveni in una nota – è solo un esempio, ma vi sono tanti altri casi di palese disservizio che peraltro mi hanno riguardato direttamente, con motivi dovuti ad una diversa distribuzione delle competenze che però, nella fattispecie, si stanno rivelando deleterie».

Secondo Gioveni, infatti, il servizio di mobilità urbana non sarebbe così efficiente nella resa concreta delle richieste: dalle inversioni di senso di marcia ai cartelli di divieto d’accesso. Questi disservizi e ritardi sarebbe dovuti alla ripartizione dei compiti, voluti dall’Amministrazione.

«Questo servizio – continua Gioveni – veniva espletato solo dal Dipartimento mobilità urbana che una volta emesse le ordinanze incaricava le ditte per la relativa esecuzione, da circa due anni a questa parte invece, le ordinanze vengono trasmesse al servizio manutenzione che però ha una sola ditta per tutta la città, con l’aggravante che l’addetto al protocollo, a quanto pare perché non in servizio full time, trasmette le ordinanze periodicamente e tutte insieme, con un carico di lavoro non indifferente per il tecnico ricevente!

Tutto questo, oltre che essere paradossale – aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia – risulta anche inaccettabile anche per un altro motivo che ho evidenziato recentemente in Commissione Urbanistica: l’Amministrazione consente di svolgere un servizio con due uffici quando poteva essere svolto da uno solo generando non solo dei ritardi ma anche la sottrazione di una risorsa, quando invece, per esempio, l’ufficio condono del Dipartimento edilizia privata, per bocca del suo Dirigente, necessiterebbe di qualche risorsa umana in più per il troppo carico di lavoro da smaltire.

Mi auguro quindi – conclude Gioveni – che nelle more delle future assunzioni concorsuali, sindaco, direttore generale e segretario generale prendano atto di queste storture e redistribuiscano al meglio e con più logica personale e servizi da garantire».

Inoltre, nei giorni scorsi Gioveni, aveva chiesto di rendere più funzionale l’ingresso al parcheggio del viale Europa per chi arriva dallo svincolo autostradale.

(5)