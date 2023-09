Fondi UE per la Sicilia: a rischio oltre 1,6 miliardi di euro

La Sicilia rischia di perdere oltre 1,6 miliardi di euro di fondi dell’Unione Europea (UE) a causa delle mancate spese e rendicontazioni. Lo mostrano i dati pubblicati sul portale della coesione della Commissione europea. Per evitarlo, occorrerebbe assorbire le risorse entro il 31 dicembre 2023.

In particolare, secondo quanto riportato dall’Ansa, in riferimento al ciclo di programmazione 2014-2020 della Politica di Coesione, per la Sicilia mancano all’appello, tra Fesr e Fse, oltre 1,6 miliardi di euro. A giugno 2023, infatti, la Regione aveva speso e rendicontato solo il 61,7% del Fondo di sviluppo regionale (circa 2,6 miliardi su 4,2) e il 65,4% del Fondo sociale europeo, che ammonta in totale a circa 820 milioni di euro. La Regione, spiega ancora l’Ansa, ha registrato progressi molto lenti, aumentando la spesa di appena qualche punto percentuale negli ultimi due anni e per questo potrebbe vedersi costretta a disimpegnare le risorse che non verranno allocate in tempo.

Fondi UE a rischio per la Sicilia, Schifani: «Proposta manovra correttiva»

In una nota, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolinea che: «La sfida da affrontare, già al 31 dicembre 2022, ad appena un anno dalla conclusione del ciclo di programmazione 2014-2020, era spendere circa 2 miliardi di euro di risorse comunitarie. Una sfida difficile, della quale ho avuto subito contezza. Per questo motivo, con i dipartimenti regionali abbiamo verificato approfonditamente tutte le criticità di attuazione e lo scorso luglio abbiamo sottoposto al Comitato di sorveglianza una proposta di riprogrammazione, approvata sia dalla Giunta regionale sia dalle competenti commissioni dell’Assemblea regionale, che mira a ridurre al massimo il rischio di disimpegno dei fondi».

«Oltre alle previsioni di spesa formulate dai dipartimenti per oltre un miliardo di euro – aggiunge –, ho proposto anche una manovra correttiva da 823 milioni di euro che da un lato risponde alla necessità mettere in sicurezza i fondi a rischio utilizzando al meglio le risorse non impiegate nel poco tempo rimasto, dall’altro è orientata a inserire alcune misure correttive di compensazione in favore di cittadini e imprese, per dare risposte strategiche al territorio. Questo intervento è frutto di una serrata cooperazione con il ministro Fitto, i suoi uffici e la Commissione europea».

«La proposta avanzata dalla Regione – conclude Schifani – è ora al vaglio finale della Commissione europea, che ne aveva condiviso i contenuti già nel corso del Comitato di sorveglianza. Adesso tocca ad assessori e dirigenti generali rispettare le previsioni di spesa formulate che, assieme all’approvazione delle misure correttive da me proposte, ci fanno guardare con una nuova fiducia alla possibilità di non perdere risorse».

