Elly Schlein è il nuovo segretario del PD: i dati di Messina

Elly Schlein batte Stefano Bonaccini alle Primarie del PD e diventa il nuovo segretario generale del partito: a Messina e provincia i votanti sono stati 5.897, di cui 3.022 voti per Bonaccini e 2.850 per Schlein. «Nel messinese – si legge nella nota –, vince complessivamente Bonaccini con il 51,46 per cento. A Messina città prevale la Schlein».

In Sicilia sono stati 54.845 gli elettori che si sono recati nei gazebo: nel dato generale, la Schlein in Sicilia è arrivata al 57,33 conquistando 31.439 voti, mentre Bonaccini 23.406. «Il popolo democratico è vivo, c’è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara. Saremo un problema per il governo Meloni, – ha detto Elly Schlein – saremo qui. Da domani lavoreremo insieme nell’interesse del paese. Lavoreremo per l’unità, il mio impegno è di essere la segretaria di tutte e di tutti, per tornare a vincere».

Elly Schlein è la prima donna a diventare segretario del Partito Democratico e anche la più giovane.

I dati di Messina:

Foto copertina ANSA

