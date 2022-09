Elezioni regionali 2022, De Luca (M5S): «Ripartiamo da quello che abbiamo fatto»

Anche Antonio De Luca, candidato all’ARS per il Movimento 5 Stelle, presenta – come i suoi avversari politici – il programma per le elezioni regionali del 25 settembre 2022. Per il già componente dell’Assemblea Regionale Siciliana, si riparte dai lavori delle due Commissioni che ha seguito durante il mandato: la Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia; e quella dedicata alla salute, ai servizi sociali e sanitari.

«Ripartiamo da quello che abbiamo fatto in queste due Commissioni – dice Antonio De Luca, candidato alle regionali per il M5S –, in modo particolare voglio ricordare la legge dedicata agli infermieri di famiglia che ho depositato nel 2019, e che se fosse stata approvata in quei tempi sarebbe stato una risorsa molto importante durante il Covid. Un forte impegno anche per la sanità mentale, che è quello che vorrei riproporre per la mia candidatura: un settore di cui la popolazione ha bisogno, soprattutto nel post pandemia. Poi ci sono due proposte di legge per istituire: lo psicologo di famiglia e gli ambulatori long covid».

Elezioni regionali 2022: l’impegno per Messina

Il pentastellato si ferma poi su Messina: «Ho presentato una legge che è stata approvata per istituire una Giornata per il terremoto del 1908. Sono riuscito – dice ancora Antonio De Luca, candidato alle elezioni regionali 2022 – a ottenere 200mila euro di stanziamento per l’allestimento di una mostra permanente al Museo di Messina, e un ulteriore stanziamento 50mila euro all’anno per promuoverla ogni anno e questo serve a Messina per ricordare la propria identità, ma anche sviluppo economico per la città». E poi sanità pubblica: «In questo momento è disastrata perché è fallita il piano di risanamento che era stato lanciato con il Covid; ma anche nella provincia, e le liste d’attesa».

Regionali Sicilia 2022: i candidati di Messina del Movimento 5 Stelle (M5S)

Di seguito, l’elenco completo dei candidati alle elezioni regionali per il Movimento 5 Stelle:

Antonio De Luca

Antonella Papiro

Cristina Cannistrà

Vera Giorgianni

Calogero Leanza

Lillo Valvieri

Giovanni Utano

Riccardo Zingone

