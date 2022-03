Elezioni Messina: Franco De Domenico è il candidato sindaco del centrosinistra

Adesso è ufficiale: Franco De Domenico sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni amministrative previste a Messina tra maggio e giugno 2022. La decisione è stata presa in serata e festeggiata con un brindisi. Dopo i dissapori dei giorni scorsi, sembra quindi che il centrosinistra abbia ritrovato l’unità.

Franco De Domenico, ex parlamentare ARS e segretario del Pd cittadino è stato proposto dal Partito democratico nel corso delle precedenti riunioni. Dopo una prima fase di stallo, che aveva portato Cambiamo Messina dal Basso e MessinAccomuna a pensare di abbandonare la coalizione, la frattura sembra esserci ricucita e il centrosinistra si è ritrovato unito sotto il nome di un unico candidato.

Di seguito, il comunicato firmato da Articolo Uno, Cambiamo Messina dal Basso, IdeaMessina, MessinaAccomuna, Movimento 5Stelle, Partito Democratico, +Europa, Studenti e rete giovanile, Volt:

«Non c’è solo un nome, c’è una idea, un NOI, la volontà di dar seguito a un progetto politico che va avanti da diversi anni attraverso tantissime iniziative ed eventi pubblici (da “il Mare Negato” del 2016 a “Spazi di Confronto” del 2021/2022) che ci vede tutti quanti impegnati, a vario titolo, insieme. Per questo, dopo lunghi e proficui confronti, con le diverse sensibilità e i diversi modi di pensare che ci contraddistinguono, abbiamo sciolto nodi, rafforzato il nostro programma.

Abbiamo un’idea precisa su come pensiamo vada amministrata la nostra Messina, uscendo dai personalismi e superando quella polarizzazione che negli ultimi anni ha reso il dibattito politico cittadino terreno di uno scontro tanto incessante quanto sterile: basta divisioni, serve far emergere la forza e le capacità che qui abitano e rispondere ai bisogni di cittadine e cittadini per una città a misura di bambini, caratterizzata da verde pubblico e spazi liberi, dal recupero del waterfront, dall’ottimizzazione dei servizi pubblici in una logica di accessibilità per le fasce più deboli e di equità sociale.

Abbiamo trovato nella persona di Franco De Domenico un profilo in grado di catalizzare e coordinare il nostro progetto; di portare avanti una filosofia che vede nell’unità di intenti, sociale prima ancora che politica, lo strumento essenziale per lo sviluppo del territorio, la crescita della comunità e la lotta contro tutte le diseguaglianze. Una squadra affiatata, preparata e sintesi di tutte queste nostre sensibilità e un Consiglio comunale ben rappresentato sapranno tenere fede ai nostri princìpi».

(48)