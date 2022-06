Elezioni 2022: tutti i nomi dei membri del nuovo Consiglio Comunale di Messina

Ancora non è ufficiale, ma Cateno De Luca l’ha già annunciato: il nuovo sindaco di Messina, Federico Basile, sembra abbia ottenuto il premio di maggioranza in Consiglio Comunale. Cosa significa? Che le sue liste più votate avranno 19 seggi su 32 nell’aula consiliare. I restanti 13 saranno divisi tra centrodestra e centrosinistra. Otto alla coalizione di Maurizio Croce, cinque a quella di Franco De Domenico. Vediamo chi si siederà in assemblea.

Guardando alle liste, sulla base degli aggiornamenti pubblicati nella tarda serata di ieri, è possibile dare un primo sguardo a chi saranno i consiglieri comunali di questo mandato. Togliendo dalle liste di Basile che hanno superato il 5% gli assessori designati (Carlotta Previti, Dafne Musolino, Enzo Caruso, Liana Cannata, Salvatore Mondello, Massimiliano Minutoli, Francesco Gallo, Francesco Caminiti e Alessandra Calafiore) vediamo chi sarà in Consiglio Comunale se sarà confermato il premio di maggioranza.

Consiglio Comunale di Messina: chi sono i 32 nuovi consiglieri

Vediamo di seguito chi dovrebbero essere i nuovi consiglieri comunali, sulla base dei dati forniti ieri sera dal Comune di Messina.

Consiglieri Comunali di Federico Basile

De Leo Alessandro detto Sandro – Lista Basile Giannetto Serena Di Ciuccio Rosaria Rita detta In Spinella Busà Giuseppe; Pergolizzi Sebastiano detto Nello Oteri Cosimo detto Morabito Restuccia Giulia Trischitta Giuseppe detto Pippo Cipolla Francesco detto Ciccio D’Arrigo Rosaria Schepis Giuseppe De Luca Cateno – Lista De Luca Papa Salvatore Rinaldo Raffaele Rotondo Emilia Brigandì Alessandro o Salvatore Caruso Cantello Mirko – Lista Prima L’italia Centofanti Amalia Villari Giuseppe

Seggi ai consiglieri comunali di centrodestra

Vaccarino Federica – Ora Sicilia Dario Ugo Zante Giandomenico La Fauci o Attilio Ciliberto Carbone Dario – Fratelli d’Italia Libero Gioveni Currò Pasquale D’Angelo Nicoletta – Forza Italia Maurizio Croce o Sebastiano Tamà

Seggi ai consiglieri comunali del centrosinistra

Concetta Buonocore – Lista De Domenico Giovanni Caruso Alessandro Russo Calabrò Felice – Lista PD Antonella Russo

