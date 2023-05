Decreto Ponte sullo Stretto, “sì” dalla Camera: Schifani: «Salvini sta facendo un ottimo lavoro»

Via libera dalla Camera dei Deputati al Decreto riguardante il Ponte sullo Stretto di Messina. I voti a favore sono stati 182, i no 93, 1 astenuto. Il testo è quindi pronto per passare all’esame del Senato. A commentare con soddisfazione, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: «Opera fondamentale per la Sicilia, il ministro Matteo Salvini sta facendo un ottimo lavoro».

Prosegue l’iter di approvazione del Decreto Ponte che riattiverà la Società “Stretto di Messina Spa” e le procedure per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Dopo l’okay alla fiducia, la Camera dei Deputati è passata all’esame del testo, approvandolo con 182 favorevoli, 93 contrari e 1 astenuto. Adesso il provvedimento dovrà passare l’esame del Senato.

Sul tema, nelle scorse ore, è intervenuto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ospite a “Radio anch’io’, su Rai Radio1: «Il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale per la Sicilia – ha affermato. Il ministro Matteo Salvini sta facendo un ottimo lavoro. Il 30 maggio è convocata l’assemblea straordinaria della Società dello Stretto per la nomina degli organi sociali e per avviare le procedure propedeutiche all’appalto, che era stato bloccato da una norma imprevista e imprevedibile del governo Monti che ha rescisso un contratto in essere».

Non solo Ponte, però, nell’intervento di Schifani: «Anche per quanto riguarda i finanziamenti – ha aggiunto il Presidente della Regione – la Sicilia e la Calabria faranno la loro parte. Intanto stiamo lavorando al ripristino della rete stradale e ferroviaria. L’A19 sarà commissariata per accelerare le procedure e per superare le criticità attuali sul trasporto gommato».

(14)