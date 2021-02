Caos in Consiglio Comunale: l’assessore Tringali è stata invitata a lasciare l’Aula

È caos in Consiglio Comunale nel corso della seduta sulla mozione “di fiducia” al sindaco Cateno De Luca. Nel corso dell’intervento del consigliere Piero La Tona, l’assessore Laura Tringali ha fatto un commento che non è piaciuto all’Aula e per questo è stata invitata ad uscire: «Magari (voi consiglieri) aveste le ali» ha affermato. Il presidente Claudio Cardile ha dovuto sospendere la seduta.

È successo durante le dichiarazioni di voto. Dopo diverse interruzioni da parte dell’assessore Dafne Musolino e dello stesso assessore Laura Tringali, l’Aula è “esplosa” all’ultima affermazione. I consiglieri si sono alzati dai banchi e la Polizia Municipale è intervenuta per calmare gli animi. Adesso si sta decidendo come procedere.

VIDEO

Aggiornamento:

Il presidente Claudio Cardile ha disposto l’allontanamento dell’assessore dall’Aula. La Seduta è stata sospesa finché la Polizia Municipale non l’ha fatta allontanare, dopodiché i lavori sono ripresi.

