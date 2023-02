Elezioni amministrative 2023 in Sicilia: 129 comuni al voto (33 in provincia di Messina)

È ufficiale: il 28 e 29 maggio 2023 si svolgeranno le elezioni amministrative per 129 Comuni della Sicilia. Di questi, 33 sono in provincia di Messina. Le date sono state fissate dalla Giunta Schifani nel corso della Seduta di ieri, 2 febbraio. Vediamo quali cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio Comunale.

Ad annunciarlo è l’assessore alle Autonomie locali, della Regione Siciliana, Andrea Messina: «Si tratta di una tornata elettorale molto importante per i 129 Comuni isolani – commenta. I cittadini chiamati alle urne saranno, infatti, un terzo della popolazione siciliana. Questa volta, le giornate in cui si voterà saranno due per via del recepimento della normativa nazionale. La scelta è ricaduta sul 28 e il 29 maggio perché, da un lato, abbiamo voluto tener conto del calendario scolastico, senza quindi penalizzare eccessivamente l’attività didattica, e dall’altro, abbiamo evitato di sovrapporre la tornata elettorale a celebrazioni nazionali e religiose».

Si voterà in quattro capoluoghi di provincia, Catania (con sei circoscrizioni di quartiere), Ragusa, Siracusa e Trapani. Dei 129 Comuni saranno 114 quelli nei quali si voterà col sistema maggioritario perché al di sotto dei 15 mila abitanti, mentre sono 15 quelli al di sopra di questa soglia nei quali si voterà col proporzionale. In provincia di Messina le elezioni amministrative 2023 sono previste per 33 Comuni; in tutti si voterà con il sistema maggioritario.

Di seguito, l’elenco di tutti i Comuni siciliani coinvolti nelle elezioni amministrative del 2023:

provincia di Catania (19 Comuni) – Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Catania, Gravina di Catania e Mascalucia, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Maletto, Mineo, Piedimonte Etneo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Sant’Alfio, Valverde e Viagrande;

provincia di Enna (9 Comuni) – Piazza Armerina, Aidone, Assoro, Barrafranca, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte e Troina.

– Piazza Armerina, Aidone, Assoro, Barrafranca, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte e Troina. provincia di Messina ( 33 Comuni ) – Alì, Alì Terme, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Gualtieri Sicaminò, Mazzarrà Sant’Andrea, Militello Rosmarino, Mojo Alcantara, Monforte Sangiorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del Mela, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Sant’Agata di Militello, Scaletta Zanclea, Taormina, Tripi, Tusa, Ucria e Valdina;

provincia di Palermo (25 Comuni) – Alimena, Baucina, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Capaci, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Collesano, Contessa Entellina, Geraci Siculo, Giuliana, Gratteri, Lercara Friddi, Marineo, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Sciara, Sclafani Bagni, Trabia, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Villafrati.

provincia di Ragusa (4 Comuni) – Ragusa, Comiso, Modica e Acate;

provincia di Siracusa (8 Comuni) – Siracusa, Carlentini, Buccheri, Buscemi, Francofonte, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero e Priolo Gargallo;

provincia di Trapani (12 Comuni) – Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita.

Si voterà domenica 28 maggio, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 29 maggio dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

