Affluenza elezioni politiche e regionali 2022. Ecco quanti hanno votato a Messina – Ore 12

Elezioni politiche e regionali 2022. Sono stati pubblicati i primi dati sull’affluenza alle urne nel Comune di Messina. Alle ore 12:00 per le Elezioni Politiche si sono presentati alle urne 35.386 votanti su 178.926 elettori con la percentuale del 19,78% e per le Elezioni Regionali 35.380 votanti su 191.435 elettori con la percentuale del 18,48%.

Il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina, per le Elezioni Amministrative 2022 dello scorso 12 giugno 2022, alle ore 12, ha fatto registrare 31.991 votanti con la percentuale del 16,66 per cento. Per le Amministrative 2018 il rilevamento dell’affluenza allo stesso orario fu di 36.976 votanti con la percentuale del 18,78.

Per le Politiche 2018, percentuale del 18,17 con 33.804 elettori. Per le Amministrative del 2013 invece la percentuale, sempre a mezzogiorno, fu del 13,59 con 27.422 votanti.

I seggi sono stati aperti fino alle ore 23.00. Per chi ancora dovesse andare a votare, è importante ricordare la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Per fugare ogni dubbio ecco le guide di Normanno per capire come si vota alle elezioni regioneli 2022 in Sicilia e alle elezioni politiche del 25 settembre.

Il prossimo aggiornamento sull’affluenza alle urne dovrebbe pervenire alle ore 19.00 e, successivamente, alle ore 23.00.

