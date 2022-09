Affluenza elezioni politiche e regionali 2022. Ecco quanti hanno votato a Messina – Ore 19

Elezioni politiche e regionali 2022. Sono stati pubblicati in questo momento i nuovi dati sull’affluenza alle urne nel Comune di Messina. Alle ore 19:00 per le Elezioni Politiche hanno votato 84.241 cittadini su 178.926 elettori con la percentuale del 47,08% e per le Elezioni Regionali 84.240 votanti su 191.435 elettori con la percentuale del 44%.

Il rilevamento all’affluenza dei votanti a Messina, per le Elezioni Amministrative 2022 dello scorso 12 giugno, alle ore 19, aveva fatto registrare 76.494 votanti con la percentuale del 39,83%. Per le Amministrative 2018 il rilevamento dell’affluenza allo stesso orario fu di 93.210 votanti con la percentuale del 47,34%.

Per le Politiche 2018, percentuale del 50,79% con 94.514 votanti. Per le Amministrative del 2013, quando si votò anche nella giornata di lunedì, percentuale alle 19 del 35,55% con 71.711 votanti.

Ma c’è ancora tempo per andare a votare. I seggi rimarranno aperti fino alle ore 23.00 e basterà presentarsi al seggio con la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Per fugare ogni dubbio ecco le guide di Normanno per capire come si vota alle elezioni regionali 2022 in Sicilia e alle elezioni politiche del 25 settembre.

Il prossimo ed ultimo aggiornamento sull’affluenza alle urne dovrebbe pervenire alle ore 23.00.

(468)