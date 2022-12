In cerca di libri da regalare a Natale 2022? Ecco i consigli dei librai di Messina – VIDEO

Pronti i pacchetti sotto l’albero? No? Poco male perché, come ogni anno, anche per il 2022 arrivano puntuali i consigli dei librai di Messina con otto libri da regalare a Natale. Dentro ce n’è per tutti i gusti, un fantasy con un tocco di gotico, una saga familiare, un pizzico di Sicilia, un testo sul femminismo e l’immancabile giallo.

Manca esattamente una settimana alla Vigilia ed è il momento di chiudere (o iniziare) con i regali di Natale. Tra sciarpe, pigiami e pantofole a forma di renna, sotto l’albero non può mancare una cesta piena di libri. Per darvi una mano nella scelta, tra le tante ultime uscite, abbiamo chiesto consiglio ai nostri librai di fiducia. Come negli anni passati – e in più occasioni – ci sono venuti in soccorso Giuseppe De Domenico della libreria La Gilda dei Narratori, Venera Leto di Colapesce – libri, gusti e idee, Viviana Montalto del Mondadori Bookstore (Ciofalo) e una new entry, Alessia Di Fiore della Feltrinelli Point di Messina. Ognuno di loro ci consiglia due libri da regalare a Natale, per un totale di otto pacchetti da mettere sotto l’albero per una scorpacciata di storie e idee.

Ma bando alle ciance, lasciamo parlare loro. Ecco “I consigli dei librai di Messina”, la rubrica di Natale di Normanno, per il 2022.

Cosa aspettate? Siete pronti, è il momento di correre in libreria.

(6)