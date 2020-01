UniMe. Il 30 gennaio arriva la Virtual Fair: l’evento recruiting online

L’Università degli Studi di Messina è partner della Virtual Fair. L’evento di recruiting della Borsa del Placement si svolge totalmente on line. Iscrizioni aperte per studenti e neolaureati in aree economonico – unamistica fino al 29 gennaio.

Virtual Fair

L’evento di recruiting per giovani studenti e neolaureati è un progetto della Borsa del Placement. L’obiettivo è quello di creare un contatto diretto tra aziende e studenti, senza l’ostacolo della distanza. Il vantaggio della Virtual Fair è, infatti, quello di effettuare i colloqui on line. Per questo secondo appuntamento, i recruiter stanno cercando profili nell’area economico-umanistica.

Come iscriversi al Virtual Fair

Per iscriversi – entro il 29 gennaio – a questo secondo appuntamento della Virtual Fair basta essere uno studente o neolaureato in:

Economia;

Giurisprudenza;

Lettere;

Lingue;

Psicologia

Scienze Politiche

Comunicazione

Ci sei quasi:

Vai sul sito www.borsadelplacement.it compila il tuo profilo e allega il cv;

Inserisci il tuo contatto Skype;

Studia le aziende partecipanti con cui ti piacerebbe fare un colloquio;

Ricordati di essere on line il 30 gennaio

Il giorno dell’evento, accedi al sito e controlla quali aziende hanno posizioni aperte a cui puoi accedere e prenotati per fare un colloquio via Skype con loro.

Per ogni richiesta o domanda scrivi a: info@borsadelplacement.it

Le aziende:

Tra le aziende, anche Alleanza Assicurazioni, Costa Crociere, Banca Sella, L’Oréal, Lidl.

La Borsa del Placement

La Borsa del Placement è un incubatore di iniziative ideate per rappresentare un punto di incontro manager delle imprese, responsabili degli uffici placement di università italiane e scuole attraverso un format di interazione originale in grado di favorire concretamente la transizione dalla formazione al lavoro dei neolaureati e dei diplomati e le relazioni tra mondo della formazione e imprese. In particolare, il Forum è l’evento nazionale che coinvolge ogni anno atenei, aziende e istituzioni in incontri one to one , fissati dai singoli partecipanti pre evento.

