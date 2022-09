Sicurezza anti-covid: dalla Regione 3,6 milioni di euro per le scuole siciliane. Il bando

In arrivo dalla Regione 3,6 milioni di euro per consentire alle scuole statali della Sicilia di adeguare i propri ambienti alle misure di sicurezza anti-covid. Le risorse provengono dai fondi del Po Fesr 2014-2020 e sono state reperite a seguito di una ricognizione dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale.

L’avviso, pubblicato sul portale della Regione Siciliana, è indirizzato alle istituzioni statali che non abbiano già usufruito di questi fondi. Inizialmente la dotazione finanziaria a disposizione era di 18 milioni di euro, quelli messi a disposizione dall’Assessorato sono fondi residui che ammontano, come detto, a 3,6 milioni di euro.

Come devono essere utilizzate queste risorse? Le risorse dovranno essere utilizzate per l’adattamento e l’adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche alla fornitura di arredi scolastici idonei a favorire misure anti-Covid, ad esempio sistemi di aerazione e filtraggio dell’aria.

Sicurezza covid nelle scuole: come partecipare al bando

Le scuole statali di primo e secondo ciclo, che non abbiano già partecipato al precedente avviso, potranno presentare l’istanza entro la scadenza del 12 settembre, inviandola via Pec all’indirizzo ediliziascolastica@legalmail.it. Il bando è consultabile sul sito web della Regione nella sezione dell’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica e universitaria a questo link.

