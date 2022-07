Sicilia. Altri 19 milioni di euro per le palestre e le strutture sportive delle scuole

In arrivo altri 19 milioni di euro per le palestre e le strutture sportive delle scuole della Sicilia. Fondi, provenienti dal PNRR, che si aggiungono a quelli già approvati nelle scorse settimane per un totale di 38 milioni di euro. Ad annunciarlo la senatrice del M5S e sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia: «La scuola, ricordiamolo, è un settore strategico per il futuro della nostra Regione e per l’intero Paese».

Questi 39 milioni di euro totali interesseranno 42 comuni, 5 liberi consorzi e 2 città metropolitane, quella di Messina e quella di Catania, e saranno utilizzati per la messa in sicurezza e l’efficientamento delle strutture sportive delle scuole e la realizzazione di nuove costruzioni.

A commentare, la Sottosegretaria all’Istruzione e candidata alle primarie del centrosinistra, Barbara Floridia: «Alle parole vuote che spesso siamo costretti ad ascoltare in questi giorni da chi – scrive in una nota –, in maniera tutt’altro che disinteressata, cerca diffondere narrazioni distorte dei fatti ci piace rispondere coi fatti. E i fatti dicono che la totalità delle azioni messe in campo dal M5S sono ad esclusivo vantaggio dei cittadini. Grazie a questi finanziamenti partiranno nuovi cantieri che non solo consentiranno di realizzare strutture finalmente agibili e funzionanti per le giovani generazioni, ma garantiranno anche lavoro alle maestranze. La scuola, ricordiamolo, è un settore strategico per il futuro della nostra Regione e per l’intero Paese».

A questo link e a questo, le due graduatorie (nuove costruzioni e messa in sicurezza) relative ai Comuni e alle ex province regionali che hanno partecipato al bando “Futura, la scuola per l’Italia di domani”, emesso dal Ministero dell’Istruzione.

