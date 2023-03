Messina, finanziati i lavori per quattro scuole: quali sono e a quanto ammontano le risorse

Ammontano a 350mila euro ciascuno i decreti di finanziamento emessi in favore di quattro scuole di Messina e provincia per lavori di adeguamento funzionale, messa in sicurezza dell’impiantistica delle palestre e delle aree esterne. Ad annunciarlo, il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e l’assessore Francesco Caminiti.

Nello specifico, i lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’impiantistica delle palestre riguarderanno le scuole Leonardo Da Vinci, Salvo D’Acquisto e La Pira1, mentre per la scuola di Villa Lina si provvederà all’adeguamento funzionale e alla messa in sicurezza degli impianti dell’area esterna. Le risorse, pari a 350mila euro per ogni plesso, provengono dal POC Nazionale – Residui.

Soddisfatto il sindaco di Messina, Federico Basile: «Apprendiamo con soddisfazione – ha commentato – di nuovi importanti passi in avanti per la nostra edilizia scolastica, un settore costantemente curato e monitorato. L’obiettivo è stato chiaro sin da subito, cioè restituire alla comunità scolastica un patrimonio immobiliare totalmente ristrutturato, sicuro e funzionale. Andiamo avanti con forza, insieme!».

Sempre in ambito scuola, nelle scorse settimane sono stati assegnati alla Regione Siciliana oltre 91 milioni di euro provenienti dal PNRR, che serviranno alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici. La provincia in cui saranno realizzati più interventi è quella di Messina.

