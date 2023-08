Messina. Chiusa la scuola Cannizzaro-Galatti: ecco perché e dove andranno gli studenti

La scuola Cannizzaro-Galatti di Messina sarà chiusa per ragioni di sicurezza, mentre la palestra rimarrà aperta. Questo quanto disposto con l’ordinanza del Comune numero 187 del 14 agosto 2023. Il provvedimento stabilisce anche la sede in cui gli studenti dell’istituto svolgeranno le lezioni a partire da settembre. Vediamo tutti i dettagli.

Eseguite le indagini sulla vulnerabilità sismica da parte della ditta incaricata, la Cascone Engineering Srl, il Comune di Messina ha disposto la chiusura della scuola Cannizzaro-Galatti, nell’attesa dell’esecuzione dei previsti interventi di consolidamento statico della copertura e di miglioramento sismico. Rimarrà aperta la palestra, che, secondo la perizia dell’impresa non necessita di un intervento immediato.

Nell’attesa che vengano eseguiti i lavori di messa in sicurezza, gli studenti e i docenti della scuola Cannizzaro-Galatti saranno quindi trasferiti a partire da settembre 2023 presso i locali di Cristo Re e Annibale Maria di Francia, già adibiti ad aule scolastiche. Una volta ultimati gli interventi previsti dal progetto di fattibilità proposto dalla ditta Cascone Engineering srl sarà possibile garantire la stabilità dell’opera anche in condizioni di esercizio e quindi riportare gli studenti preso l’immobile via Tommaso Cannizzaro.

La Cascone Engineering srl, ricordiamo, è l’aggiudicataria, tramite affidamento diretto, del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e D.L. per i lavori di messa in sicurezza della scuola Cannizzaro-Galatti. Ha presentato un’offerta di ribasso del 5,99% sull’importo preventivato, per un corrispettivo di 85.789,39 euro complessivi per la fase di progettazione e 51.071,06 euro per la fase di DL.

A questo link, l'ordinanza del Comune di Messina per la chiusura della scuola Cannizzaro-Galatti.

