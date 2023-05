Messina, 4,7 milioni di euro per i lavori al Liceo “Maurolico”: ecco cosa si farà

Oltre 4 milioni di euro per la messa in sicurezza del Liceo “Maurolico” di Messina: la Città Metropolitana ha dato il via alle procedure di gara per l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e dei lavori con risorse provenienti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). In cantiere analoghi interventi per altre scuole di città e provincia, ovvero l’“Archimede”, il “Seguenza” e il “Vittorio Emanuele” di Patti.

Le risorse a disposizione, 4,7 milioni di euro, di cui 3,7 milioni di euro sono a base d’asta, rappresentano una tranche del finanziamento complessivo di 20 milioni di euro dell’Unione Europea Next Generation EU, legati al Piano Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinato agli istituti scolastici. I bandi per gli interventi che riguarderanno gli altri tre istituti saranno pubblicati nei prossimi giorni. Vediamo, intanto, quali interventi sono previsti per il Liceo “Maurolico” di Messina.

Lavori al Liceo “Maurolico” di Messina: cosa si farà

La procedura di gara bandita dalla Città Metropolitana di Messina per il Liceo “Maurolico” comprende: la progettazione definitiva, esecutiva, l’aggiornamento delle indagini integrative, la relazione geologica, la sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di miglioramento sismico delle strutture, messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti elettrici e di illuminazione, di condizionamento e la completa revisione e il controllo dell’impianto antincendio esistente.

Nello svolgimento dei lavori saranno salvaguardati gli elementi di interesse storico, architettonico e ambientale che caratterizzano l’edificio. Per quel che riguarda le facciate, infatti, è prevista unicamente la sostituzione degli infissi, che saranno in legno, di forma identica a quelli esistenti e con caratteristiche di coibentazione adeguate. Il progetto per i lavori al Liceo “Maurolico” di Messina rispetta due criteri rilevanti per l’UE: quello del non arrecare alcun danno all’ambiente (Do No Significant Harm, DNSH); quello di rispettare dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Dettagli e tempi di gara

Il progetto per i lavori di messa in sicurezza del liceo “Maurolico” di Messina è stato redatto dall’arch. Domenica Michela Giacobbe e dai geometri Fortunato Chiesini e Antonino De Luca, con la collaborazione esterna dell’ing. Alessia Gregorio, per la parte strutturale, e dell’ing. Antonio Rizzo a supporto del RUP. Le offerte andranno presentate all’UREGA esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici Sitas e-procurement entro la scadenza fissata alle ore 13.00 del 14 giugno 2023.

(Foto © Sergio Colajanni per Google)

