Scuola. Bando di concorso per 1.740 assunzioni al Ministero dell’Istruzione: come partecipare

Buone notizie per chi cerca lavoro: al via il bando di concorso del Ministero dell’Istruzione per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.740 insegnanti di educazione motoria per le scuole primarie di tutta Italia. Posti anche in Sicilia. Per partecipare c’è tempo fino al 6 settembre 2023. Vediamo quali sono i requisiti e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni al Ministero dell’Istruzione: il bando per 1.740 posti di lavoro

Il bando di concorso lanciato dal Ministero dell’Istruzione, si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 ed è finalizzato alla selezione di 1.740 docenti di Educazione motoria per le classi quarte e quinte della Scuola primaria (le elementari, ndr). Il concorso è bandito su base nazionale e organizzato su base regionale.

È possibile presentare domanda per un’unica regione, ad esclusione, ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige.

Requisiti

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a . laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

Casi particolari: titoli conseguiti all’estero

Sono ammessi con riserva anche coloro che, avendo conseguito all’estero il titolo indicato nel punto “a.”, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso.

Come partecipare al bando di concorso del MIM

È possibile partecipare al bando di concorso del Ministero dell’Istruzione per i 1.740 posti di lavoro come insegnanti di educazione motoria solo per via telematica, attraverso il portale InPA. Per accedere occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “MINISTERO > Concorsi > Personale docente > Concorso Ed. Motoria nella scuola primaria”.

La scadenza per partecipare al bando di concorso è fissata alle ore 23.59 del 6 settembre 2023.

I posti suddivisi per Regione

Abruzzo – 33

Basilicata – 4

Calabria – 34

Campania – 175

Emilia-Romagna – 151

Friuli-Venezia Giulia – 36

Lazio – 183

Liguria – 27

Lombardia – 350

Marche – 37

Molise – 2

Piemonte – 116

Puglia – 122

Sardegna – 31

Sicilia – 134

Toscana – 101

Umbria – 24

Veneto – 180

Maggiori informazioni a questo link.

