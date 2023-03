Lavoro Messina, Tigotà cerca personale: le figure richieste e come candidarsi

Si tratta di uno dei brand più conosciuti quando si parla di cosmesi e non solo: stiamo parlando della catena Tigotà, che a breve apre anche a Messina e dà nuove opportunità di lavoro. I contratti saranno full time e a tempo determinato. Di seguito le figure richieste, i requisiti e come candidarsi per il lavoro nel nuovo punto vendita Tigotà di Messina.

Lavoro Tigotà Messina

Addetti alla vendita, ma anche consulenti di bellezza con esperienze pregresse nel settore. Ecco tutte le figure richieste:

Referente punto vendita: il ruolo prevede la gestione di uno staff giovane e dinamico motivandolo al raggiungimento degli obiettivi, l’organizzazione della giornata lavorativa e dei turni di lavoro. Sarà responsabile del coordinamento e della supervisione del punto vendita. La commessa/Il commesso si occuperà anche dell’accoglienza del cliente, l’assistenza nella vendita, l’utilizzo della cassa, il riassortimento, l’organizzazione e la cura degli spazi espositivi e del magazzino.

Il profilo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:

esperienza di almeno 3 anni di vendita al pubblico;

esperienza di almeno 2 anni nella gestione di un team di lavoro;

passione per la vendita e attitudine al contatto con il cliente;

ottime capacità organizzative e di gestione dello stress;

buone capacità comunicative, flessibilità e predisposizione al lavoro di squadra;

disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte.

Addetto al rifornimento scaffali: la figura si occuperà del ricevimento, del controllo e dello stoccaggio della merce in arrivo, del riassortimento e della cura degli spazi espositivi, del magazzino e dell’assistenza al cliente.

Il profilo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:

esperienza in analoga posizione;

predisposizione al lavoro di squadra, attitudine al contatto con il cliente;

dinamicità e flessibilità;

disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte.

Consulente di bellezza: la figura si occuperà del reparto dedicato ai prodotti di profumeria, cosmesi e make-up. L’obiettivo sarà quello di aiutare il cliente a valorizzarsi e prendersi cura di sé, offrendo consigli di bellezza personalizzati e professionali.

Il profilo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:

esperienza di commessa/commesso in realtà di profumeria/beauty care, centro estetico, erboristeria e parafarmacia;

conoscenze specifiche su skin care, profumeria alcolica, make-up;

passione per la vendita e attitudine al contatto con il cliente;

buone capacità comunicative, flessibilità e predisposizione al lavoro di squadra;

disponibilità al lavoro su turni (anche festivi), a orari spezzati e a brevi trasferte.

Addetto alle vendite: il ruolo prevede l’accoglienza del Cliente, l’assistenza alla vendita, l’utilizzo della cassa, il riassortimento, l’organizzazione e la cura degli spazi espositivi e del magazzino.

Il profilo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:

esperienza di almeno 1 anno come commesso/commessa;

passione per la vendita e attitudine al contatto con il cliente;

buone capacità comunicative, flessibilità e predisposizione al lavoro di squadra;

disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte.

Come candidarsi al lavoro

Per candidarsi al lavoro nel nuovo punto vendita Tigotà di Messina basta inviare la domanda a questo link.

