Lavoro, MessinaServizi Bene Comune cerca 24 operatori ecologici: come candidarsi

MessinaServizi Bene Comune cerca operatori ecologici per il periodo estivo: posti di lavoro disponibili sono 24, il personale assunto dovrà occuparsi di spazzamento delle strade e della raccolta dei rifiuti urbani. Vediamo quali sono i requisiti e tutti i dettagli su come candidarsi.

Via alle domande, MessinaServizi Bene Comune, la società partecipata di Palazzo Zanca che gestisce i rifiuti nella città dello Stretto è in cerca di nuovo personale, ma a tempo, per il periodo che va dal 4 luglio al 27 agosto 2022.

Lavoro in MessinaServizi Bene Comune: requisiti e come candidarsi

L’offerta di lavoro da parte di MessinaServizi Bene Comune è stata pubblicata il 23 giugno sul sito di Adecco ed è già possibile presentare domanda. Vediamo però intanto quali sono i requisiti e le mansioni richieste per lavorare, quest’estate, per l’azienda che gestisce i rifiuti a Messina,

I requisiti preferenziali indicati nella scheda dell’offerta di lavoro sono: esperienza lavorativa nella mansione e conoscenza del territorio comunale di Messina. Si richiede, inoltre, disponibilità full-time su turni in base alle esigenze aziendali e il possesso della patente B.

Per quel che riguarda, invece, le mansioni che chi sarà assunto dovrà svolgere, si tratta del servizio di spazzamento delle strade e della raccolta dei rifiuti urbani attraverso l’utilizzo anche di veicoli. La durata contrattuale indicata va dal 4 luglio al 27 agosto, l’inquadramento è quello del CCNL dei servizi ambientali Utilitalia, livello 2B.

Qui il link al sito della Adecco per candidarsi per lavorare come operatore di MessinaServizi Bene Comune.

