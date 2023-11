Lavoro in Sicilia: Stradivarius assume a Messina. I profili richiesti e come candidarsi

Buone notizie per chi cerca lavoro a Messina: Stradivarius, azienda di abbigliamento che fa capo alla Inditex, cerca addetti/e alle vendite (sales assistant) da assumere part-time. Vediamo quali sono i requisiti richiesti, le condizioni e come candidarsi.

Lavoro da Stradivarius a Messina: requisiti e come candidarsi

La Inditex, multinazionale spagnola che si occupa di abbigliamento e conta tra i suoi brand Stradivarius, Zara e Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Oysho e Pull & Bear, ha indetto una selezione per l’assunzione di addetti (o addette) alle vendite per il negozio Stradivarius di Messina.

Sarà richiesto di svolgere le normali attività di assistente alle vendite, fornire assistenza al cliente alla cassa, dalla ricezione della merce e al camerino, mantenere rifornito il piano vendita (incluse operazioni di magazzino) Tra i requisiti, l’azienda richiede il diploma di scuola secondaria.

Per quel che riguarda, invece, l’orario di lavoro: l’offerta è per un lavoro part-time dalle 18 alle 30 ore settimanali, su turni flessibili dal lunedì alla domenica, tra le ore 7.00 e le ore 23.00, in base agli orari di apertura del punto vendita. Come benefit è previsto il ticket restaurant per turni che prevedono 5 o più ore lavorative giornaliere.

Per candidarsi e provare a ottenere un posto di lavoro da Stradivarius come assistente alla vendita, è necessario collegarsi e iscriversi al portale di IndexCareers a questo link.

