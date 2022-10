Lavoro, Costa Crociere assume: come candidarsi partecipando al Recruiting Day

Se il vostro sogno è quello di avere un lavoro a bordo di una nave da crociera, ora è possibile grazie al recruiting day di CostaCrociere, che il 9 novembre 2022 terrà i consueti colloqui online. Costa, il principale operatore turistico italiano, cerca attualmente figure di ricevimento e vendita a bordo nave, profili di cucina, pasticceria e animazione.

Il recruiting day, organizzato da LavoroTurismo, permetterà a tutti di inviare la propria candidatura per le posizioni aperte in maniera più semplice rispetto al passato. Stavolta, infatti, LavoroTurismo controllerà i curriculum e, una volta trovati quelli più idonei, offrirà l’accesso ai candidati al colloquio del 9 novembre.

Lavoro in Costa Crociere, come registrarsi e mandare la candidatura

Ecco come funziona la selezione:

Il candidato deve registrarsi all’annuncio di suo interesse , allegando un CV completo e dettagliato. La valutazione sarà fatta in base ad esso;

, allegando un CV completo e dettagliato. La valutazione sarà fatta in base ad esso; Lo Staff di LavoroTurismo.it esaminerà il profilo del candidato ;

; Se il profilo sarà considerato idoneo, il candidato riceverà una mail per prenotare l’incontro finale con Costa Crociere il 9 novembre attraverso un collegamento online;

con Costa Crociere il 9 novembre attraverso un collegamento online; Al termine della selezione si potranno incontrare i responsabili HR di Costa Crociere.

La candidatura per il lavoro offerto da Costa Crociere si può inviare qui.

Nel frattempo, il 3 novembre ci sarà il webinar “Sulla vita di bordo”, un’occasione per conoscere cosa vuol dire lavorare su una nave da crociera tra le onde del mare, raccontato da chi sulle navi ci lavora da tempo. Chi si collegherà potrà anche rivolgere delle domande direttamente ai recruiter di Costa Crociere, ricevendo tutte le risposte che cerca. Ci si focalizzerà in particolare sui profili ricercati in queste selezioni, ma il webinar è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire questo affascinante ambiente lavorativo e soddisfare le proprie curiosità.

Foto Piergiuliano Chesi/WikiCommons

(4)