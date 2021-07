Lavoro a Messina. Arkimede cerca sviluppatori e designer. Come candidarsi

Nuova opportunità di lavoro a Messina. Arkimede, società che opera nel settore dell’ICT dal 2003, è alla ricerca di nuove figure professionali per ampliare il proprio team. «La nostra visione è stata ed è quella di crescere sempre e crescere nella nostra Messina, dove abbiamo sede dal momento della fondazione» sottolineano i soci fondatori di Arkimede.

«Chi lavora già in Arkimede sa che caratteristiche fondamentali sono la cooperazione, il confronto e la reciproca contaminazione. Siamo convinti che la gratificazione del singolo porti armonia nel gruppo e questo è un fattore imprescindibile del successo in ambito professionale».

Le figure ricercate

Ma quali sono le figure ricercate? «I progetti attualmente in corso, come quelli passati e certamente anche i futuri, sono complessi e necessitano, quindi, di figure professionali eterogenee». Per questo Arkimede è alla ricerca di profili tecnici di varia natura. In particolare le posizioni aperte riguardano:

sviluppatori Front End e Back End,

full stack,

esperti di database

UI/UX designer.

Lavorare in Arkimede

“Muta le foglie ma abbi radici forti” potrebbe essere il motto dell’azienda. Le numerose e variegate esperienze professionali fatte nel corso di un ventennio, infatti, hanno caratterizzato Arkimede come un’azienda versatile, sempre pronta ad adattarsi in modo reattivo ad un mondo, quello dell’ICT, in continuo mutamento, così come alle sempre diverse esigenze dei Clienti. Tutto questo è avvenuto senza risentire di una collocazione geografica non proprio competitiva, almeno in questo settore, se paragonata ad altre realtà nazionali o, ancor di più, estere.

Come candidarsi

Per presentare la propria candidatura, basterà compilare il form disponibile a questo link, inserendo tutte le informazioni riguardanti formazione, le esperienze professionali e competenze specifiche. Il tipo di contratto offerto è un contratto a tempo indeterminato, con un periodo di prova di 6 mesi. La sede lavorativa sarà a Messina.

(44)