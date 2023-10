INPS, online l’avviso di selezione pubblica per 512 medici: come partecipare al bando

Buone notizie per chi cerca lavoro: l’INPS cerca 512 medici fiscali e lancia un nuovo bando per il reclutamento, con scadenza fissata al 30 ottobre 2023. 56 i posti disponibili in Sicilia. Vediamo quali sono i requisiti e tutte le informazioni utili per partecipare all’avviso di selezione pubblica .

Avviso di selezione pubblica INPS: il bando 2023 per 512 medici

L’avviso di selezione pubblica dell’INPS è finalizzato al reperimento di un contingente di 512 medici, ai quali conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.

Requisiti per partecipare al bando

Possono partecipare all’avviso di selezione pubblica dell’INPS per il reclutamento di 512 medici coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

Iscrizione ad Albo professionale in territorio nazionale.

L’eventuale iscrizione all’Albo professionale in provincia diversa da quella in cui il medico intende candidarsi non costituisce motivo di esclusione. Il medico, in caso di accettazione dell’incarico, è tenuto, a pena di decadenza, a regolarizzare l’iscrizione all’Albo della provincia della sede INPS di appartenenza entro tre mesi dall’accettazione.

Le sedi: 56 i posti in Sicilia (5 a Messina)

In Sicilia si cercano in totale 56 medici così distribuiti:

Agrigento – 6

Caltanissetta – 5

Catania – 12

Enna – 4

Messina – 5

– Palermo – 9

Ragusa – 3

Siracusa – 5

Trapani – 7

Come fare domanda: link e scadenza

È possibile candidarsi per più direzioni provinciali/di filiale metropolitana, esprimendo, altresì, la preferenza per una UOC/UOST, ferma restando la disponibilità ad essere assegnati dall’Istituto ad altra sede della stessa provincia/filiale metropolitana.

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dell’INPS finalizzata al reclutamento di 512 medici dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma disponibile a questo link. Sarà necessario, quindi, utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure la CIE (carta identità elettronica) per l’autenticazione. Una volta eseguito il log in sarà necessario compilare l’apposito form e allegare alla domanda il proprio curriculum vitae.

La scadenza per partecipare al bando dell’INPS per 512 medici è fissata alle ore 14.00 del 30 ottobre 2023.

Maggiori informazioni e il bando da scaricare a questo link.

