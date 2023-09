Concorso al Ministero della Salute: come partecipare al bando entro il 14 ottobre 2023

Al via un nuovo concorso al Ministero della Salute per il 2023: il bando è indirizzato a laureati da inquadrare nel profilo di funzionario giuridico (esperto in sanità digitale) e di funzionario informatico (esperto in sanità digitale). La scadenza per fare domanda è fissata al 14 ottobre 2023. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e come candidarsi per i due posti di lavoro.

Concorso al Ministero della Salute 2023: il bando

Il Concorso pubblico aperto dal Ministero della Salute il 14 settembre 2023 prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 unità di personale non dirigenziale da inquadrare, in relazione al titolo posseduto, nel profilo di funzionario giuridico (esperto in sanità digitale) e funzionario informatico (esperto in sanità digitale) del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute. La selezione avverrà per esami.

Profili e requisiti per i due posti di lavoro

In particolare, il Ministero della Salute cerca due persone da inquadrare nel profilo di funzionario giuridico (esperto in sanità digitale) e funzionario informatico (esperto in sanità digitale).

I requisiti specifici sono i seguenti:

possesso di uno dei sotto indicati titoli di studio richiesti per l’accesso all’area dei funzionari: Laurea triennale (L) : L-8 Ingegneria dell’informazione; L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; oppure: Laurea magistrale (LM) : 8 LMG/01 Giurisprudenza; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-18 Informatica; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-32 Ingegneria informatica; LM-66 Sicurezza informatica. Ovvero ogni altro titolo di studio equiparato o equipollente in base alla normativa vigente.



I posti di lavoro, ricordiamo, sono due, uno per profilo.

Come partecipare al bando di concorso

La domanda di partecipazione al bando di concorso al Ministero della Salute deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro le ore 23.59 del 14 ottobre 2023. Occorrerà autenticarsi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura raggiungibile sul Portale InPA, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

