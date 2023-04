Concorso Inps 2023: le figure richieste e come partecipare

Pubblicato l’avviso di concorso 2023 dell’Inps che cerca 483 nuovi operatori sociali ed esperti, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale. L’obiettivo della selezione è di costituire delle graduatorie regionali e di coordinamento metropolitano, valide per tre anni; in Sicilia gli operatori richiesti sono 47. Vediamo i dettagli e come inoltrare la domanda di partecipazione.

Concorso Inps 2023

Al concorso Inps 2023 possono presentare la propria candidatura coloro risultino iscritti ai seguenti albi professionali:

Albo professionale degli Assistenti Sociali ;

; Albo professionale degli Psicologi ;

; Altri Albi professionali di interesse istituzionale escluso l’Albo dei medici Chirurghi.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata, entro e non oltre le 14.00 del 21 aprile 2023, esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (carta identità elettronica), compilando l’apposito modulo e utilizzando la specifica applicazione disponibile al seguente indirizzo: https://servizi2.inps.it/servizi/selezioneoperatorisociali.

A questo link l’avviso completo.

(164)