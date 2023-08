Concorso ENEA 2023: online il bando per 24 laureati. Come partecipare

Online il bando di concorso 2023 dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per l’assunzione di 24 laureati con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei progetti del PNRR. Vediamo quali sono i tempi, i requisiti e come candidarsi.

Concorso ENEA 2023: bando per 24 laureati

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 24 laureati con contratto di lavoro a tempo determinato da inquadrare nel livello economico iniziale del profilo professionale di ricercatore. La durata del contratto va dai 12 ai 24 mesi in base al profilo professionale di riferimento, con possibilità di proroga o rinnovo nei limiti di tempo previsti dal PNRR. La selezione avverrà per titoli e colloquio. Le sedi di lavoro sono inCampania, Emilia Romagna e Lazio.

Requisiti

I requisiti specifici per l’ammissione al concorso in ENEA sono:

a) titolo di studio : Codice posizione PNRR1 – Laurea magistrale in Ingegneria Biomedica (classe LM21); Laurea magistrale in Bioinformatica (Classi LM06 e LM08); Laurea magistrale in Fisica e Tecnologie Biomediche (classe LM17) [2 posti] Codice posizione PNRR2 – Laurea Magistrale in Fisica (LM17); Matematica (LM40); Ingegneria Elettronica (LM29); Ingegneria Informatica (LM32); Informatica (LM18); Archivistica e biblioteconomia (LM5) [12 posti] Codice posizione PNRR3 – Laurea Magistrale in Fisica (LM17); Ingegneria Elettronica (LM29); Ingegneria delle telecomunicazioni (LM27); Ingegneria Energetica e Nucleare (LM30) [2 posti] Codice posizione PNRR4 – Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica (LM28); Ingegneria Elettronica (LM29); Ingegneria Energetica e Nucleare (LM30); Ingegneria Industriale (LM33) [2 posti] Codice posizione PNRR5 – Laurea Magistrale in Ingegneria (tutti gli indirizzi); Chimica (LM54, LM13, LM71); Fisica (LM17); Informatica (LM18); Scienza dei materiali (LM53) [5 posti] Codice posizione PNRR6 – Laurea Magistrale in Ingegneria civile (LM23); Architettura (LM4, LM3), Ingegneria Energetica e Nucleare (LM30). [1 posto]

: b) possesso del dottorato di ricerca attinente alla declaratoria della posizione concorsuale o almeno tre anni di esperienza di lavoro post-lauream in attività di ricerca o professionale documentabile, maturata, in relazione al titolo di studio richiesto e coerente con la declaratoria concorsuale di cui all’allegato A, anche mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato o contratti flessibili di tipo subordinato a termine o parasubordinato, con esclusione dell’attività formativa; nella valutazione dei titoli di cui all’art. 11 del presente bando, il dottorato di ricerca verrà valutato come ulteriore titolo solamente qualora non sia stato valutato come esperienza lavorativa. Il dottorato di ricerca conseguito all’estero è considerato requisito valido per l’ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente; i candidati/le candidate, pena l’esclusione, dovranno dimostrarne “l’equivalenza” o “l’equipollenza” mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver avviato la procedura per il riconoscimento.

Come partecipare alla selezione

La scadenza per la presentazione domande è fissata alle ore 11.30 del 25 settembre 2023.

La domanda di partecipazione al concorso ENEA nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione devono essere inviati, a pena di esclusione, esclusivamente utilizzando l’applicazione telematica dedicata alla pagina a questo link , che sarà attiva a partire dal 27 agosto 2023 ore 11.30 fino al termine perentorio del 25 settembre 2023 ore 11.30.

Maggiori informazioni a questo link.

