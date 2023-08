Concorso al Ministero degli Affari Esteri: come partecipare al bando per 300 posti di lavoro

C’è ancora tempo per partecipare al bando di concorso pubblico al Ministero degli Affari esteri per la selezione di 300 persone da assumere a tempo indeterminato. Vediamo quali sono i requisiti, i tempi e come candidarsi per i posti di lavoro disponibili.

Concorso al Ministero degli Affari Esteri: come partecipare al bando

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha quindi indetto un concorso pubblico per la selezione di 300 persone da assumere tra il personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, secondo la seguente ripartizione:

A. n. 60 Funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra (Codice 01)

B. n. 145 Funzionario amministrativo, contabile e consolare (Codice 02)

C. n. 30 Funzionario economico, finanziario e commerciale (Codice 03)

D. n. 50 Funzionario dell’area della promozione culturale (Codice 04)

E. n. 15 Funzionario Architetto/Ingegnere (Codice 05)

Nella seconda pagina di questo articolo sono elencati i requisiti, nella terza sono spiegate le modalità di partecipazione al bando.

(29)