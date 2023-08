Concorso Agenzia delle Entrate 2023: bando per 530 posti di lavoro. Come fare domanda

Altri 530 posti di lavoro all’Agenzia delle Entrate: è infatti online il bando di concorso 2023 per la selezione e l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari da inquadrare nell’area riguardante i servizi di pubblicità immobiliare. Vediamo di cosa si tratta, quali sono i requisiti, i tempi e come candidarsi.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: bando per 530 posti di lavoro

L’Agenzia delle Entrate si prepara ad assumere ed è in cerca di 530 funzionari che si possano occupare delle attività di aggiornamento e conservazione dei registri immobiliari. In particolare, ai candidati che supereranno il concorso e che saranno quindi assunti sarà richiesto di operare nell’assistenza e nella consulenza ai cittadini, di collaborare alle attività di aggiornamento e conservazione delle banche dati di pubblicità immobiliare e di svolgere attività di monitoraggio.

I requisiti

I requisiti per partecipare al concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 530 unità di personale che si occuperanno di servizi di pubblicità immobiliare sono i seguenti:

a) titolo di studio : laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); oppure: diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge; oppure: laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

: b) cittadinanza italiana;

c) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

d) godimento dei diritti politici e civili;

e) idoneità fisica all’impiego.

Casi particolari: titoli di studio esteri

Il concorso dell’Agenzia delle Entrate 2023 è aperto anche a chi possiede un titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate. È possibile partecipare alla selezione anche nel caso in cui la procedura per il riconoscimento della suddetta equipollenza sia in corso, purché si dimostri di di aver presentato la relativa richiesta, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, entro la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso

Chi non può partecipare al concorso all’Agenzia delle Entrate

Non possono partecipare al concorso dell’Agenzia delle Entrate coloro che:

sono stati interdetti dai pubblici uffici,

sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione,

sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

Le sedi di destinazione

Le sedi di destinazione del concorso 2023 per 530 funzionari all’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:

Direzione Regionale Abruzzo – 12;

Direzione Regionale Basilicata – 5;

Direzione Regionale Calabria – 14;

Direzione Regionale Campania – 31;

Direzione Regionale Emilia-Romagna – 40;

Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia – 9;

Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali – 50, di cui 4 per Uffici Centrali;

Direzione Regionale Liguria – 20;

Direzione Regionale Lombardia – 86;

Direzione Regionale Marche – 16;

Direzione Regionale Molise – 4;

Direzione Regionale Piemonte – 50;

Direzione Regionale Puglia – 31;

Direzione Regionale Sardegna – 15;

Direzione Regionale Sicilia – 38;

Direzione Regionale Toscana – 50;

Direzione Regionale Umbria – 9;

Direzione Regionale Veneto – 50.

Come fare domanda per il concorso all’Agenzia delle Entrate

La domanda per il concorso all’Agenzia delle Entrate va presentata per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS sul portale “inPA” entro la scadenza fissata al 26 agosto 2023. Per partecipare occorre registrarsi sul portale e possedere di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato o un domicilio digitale. Il bando completo a questo link.

Sempre con scadenza fissata al 26 agosto 2023, ricordiamo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un altro avviso di selezione per 3.970 posti di lavoro.

(6)