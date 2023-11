Concorsi Agenzia Industrie Difesa: l’Aid assume anche a Messina. Come partecipare

Al via i concorsi pubblici dell’Agenzia Industrie Difesa (Aid), che assume 90 unità di personale, tra diplomati e laureati, per i profili di assistente e funzionario. Ventitré i posti di lavoro all’Arsenale Militare di Messina. Vediamo quali sono i requisiti richiesti, come fare domanda e la scadenza per partecipare al bando.

Concorsi Agenzia Industrie Difesa (Aid): i bandi

L’Agenzia Industrie e Difesa, ente del Ministero della Difesa nato nel 2001, ha pubblicato due bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 16 funzionari e 74 assistenti da impiegare in diversi settori.

Come partecipare al bando per Assistenti

Il primo concorso pubblico dell’Agenzia Industrie Difesa è finalizzato all’assunzione di 74 unità di personale per il profilo professionale di Assistente, Area II F2, a tempo pieno e indeterminato da adibire nei diversi ruoli e stabilimenti di AID.

Per quel che riguarda i requisiti, per il concorso per assistenti non è richiesta la laurea, ma basta il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

La domanda di partecipazione può essere presentata per uno solo dei codici concorso. Il candidato deve inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La scadenza è fissata al 30 novembre 2023.

Il bando completo per assistenti a questo link.

Come partecipare al bando per Funzionari

Il secondo concorso pubblico dell’Agenzia Industrie Difesa è finalizzato al reclutamento di 16 unità di personale per il profilo professionale di funzionario, Area funzionale terza fascia, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato da adibire nei diversi ruoli e stabilimenti.

Per quel che riguarda i requisiti, è richiesta la laurea (triennale o magistrale) in materie attinenti il profilo per cui ci si candida. I dettagli profilo per profilo a questo link.

La domanda di partecipazione può essere presentata per uno solo dei codici concorso. Il candidato deve inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La scadenza è fissata al 30 novembre 2023.

Il bando completo per funzionari a questo link.

I posti di lavoro all’Arsenale Militare di Messina

Per quel che riguarda Messina, i posti di lavoro disponibili sono in totale 23 presso l’Arsenale Militare.

Posti da assistente:

Arsenale Militare di Messina – 4 posti da assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi (settore tecnico, scientifico e informatico);

da assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi (settore tecnico, scientifico e informatico); Arsenale Militare di Messina – 12 posti da assistente tecnico per le lavorazioni (settore tecnico, scientifico e informatico);

da assistente tecnico per le lavorazioni (settore tecnico, scientifico e informatico); Arsenale Militare di Messina – 1 posto da assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (Settore tecnico, scientifico e informatico);

da assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (Settore tecnico, scientifico e informatico); Arsenale Militare di Messina – 1 posto da assistente tecnico per l’informatica (Settore tecnico, scientifico e informatico);

Posti da funzionario:

Arsenale Militare di Messina – 2 posti (prioritariamente riservati ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68) da funzionario amministrativo (settore amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico);

(prioritariamente riservati ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68) da funzionario amministrativo (settore amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico); Arsenale Militare di Messina – 1 posto da funzionario specialista tecnico (Settore tecnico, scientifico e informatico);

da funzionario specialista tecnico (Settore tecnico, scientifico e informatico); Arsenale Militare di Messina – 2 posti da funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica (settore tecnico, scientifico e informatico).

(218)